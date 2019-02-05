【豬年2019】日本仍是中國遊客熱門之選　當地企業各出奇謀拉客

踏入春節長假期，不少人會選擇外遊度歲，其中有估計指中國可能會有700萬人次到海外旅遊，旅遊網「攜程旅行網」（Ctrip）指中國人五大熱門旅遊地點分別為泰國、日本、印尼、新加坡及越南，全部都是鄰近地區，反而美國則排名第7，緊隨馬來西亞之後。 日本近年都吸引大批中國遊客來臨，在2017年就有破紀錄的735萬人次到訪，而且估計數字逐年上升。總部設於上海的旅遊網「驢媽媽」的報告指出，中國人最想到的日本地區為北海道、富士山、東京及大阪。不過一直以來，很多時中國遊客在日本都會和「爆買」劃上等號，到底今年這個情況有沒有改善？

受惠於短途航程及放寬簽證等措施，在日本街頭不難發現中國遊客的蹤影，可是2018年下半段爆發中美貿易戰，加上中國經濟有放慢迹象，以及北京當局限制中國遊客在海外購物，令他們都比以往較為「手緊」，「爆買」的情況稍為收歛。

根據日本大型百貨公司的統計，2019年1月的免稅商品總銷售額比2018年同期下跌。因此，有百貨公司決定轉移銷售策略，找來中國名模拍片介紹日本限定的服裝及化妝品，並在網站設立春節專頁推銷產品，為遊客在出門前可以「做足功課」。

全球齊慶豬年：2月4日農曆新年除夕夜，日本東京鐵塔首次亮起「中國紅」慶祝農曆新年。（路透社）

除此之外，日本企業亦利用數碼技術提升服務業質素，例如有大型連鎖超市為員工提供載有翻譯軟件的平板電腦，與不會說日語的客人溝通。又或者有日本髮型屋設立微信帳戶，讓中國客人可以在網上預約，希望以服務取勝。

不過，中國遊客除了觀光購物外，日本的飲食文化亦是他們興趣所在。例如中國在2016年放寬食用河豚的禁令後，當地就興起一股河豚熱，「河豚」一詞在中國網上飲食搜尋排行榜名列第二，而在東京淺草的河豚料理店中，平日生意有7成都是來自中國遊客。即使很多在日本吃到的河豚的原產地都是中國，但對於中國老饕而言，他們都希望可以在日本一嘗真正的河豚宴滋味，所以「爆食」的情況從不間斷。

近年中國興起一股河豚熱，因此日本的河豚料理店就成為中國遊客光顧的熱門食肆。圖為山口縣一間提供河豚料理的餐廳，它的河豚菜式包括刺身、天婦羅及火鍋等。（VCG）

（綜合報道）