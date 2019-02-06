【豬年2019】中國遊客無懼空氣污染　農曆年「泰」多短線團

不少中國人會趁農曆新年長假期到外國旅遊，受到中美貿易戰影響，很多中國人都視在這個時刻到美國玩樂為政治不正確，因此紛紛「捨遠取近」，泰國因此成為他們的度假首選。即使當地受到空氣污染影響，泰國旅遊局（TAT）仍對來訪旅客數字感到樂觀，多個地區的酒店都錄得近9成的預訂率。

泰國旅遊局預測在2月4至10日期間，當地會有100萬名外國遊客入境，比2018年同期上升8%，當中有大約33萬人次是來自中國，以去年同期相比，增幅為4%。這批外國遊客為泰國經濟帶來240億泰銖（約60億港元）收入，較去年同期升11.5%。

不過當地近日空氣污染問題嚴重，PM2.5水平經常超標，所以泰國政府採取多項措施解決問題，包括呼籲駕駛人士改用公共交通工具、在停車等候時關掉引擎，減少排放有毒氣體等。另外泰國旅遊當局亦推行「七大綠色概念」，要求旅遊業界和遊客履行社會責任，為環保出一分力，確保各個景點的環境不受破壞。

而以陽光與海灘聞名的布吉，雖然經歷2018年7月的觀光船翻側，導致47名中國遊客喪生悲劇，令中國遊客卻步。泰國政府的數字顯示，來自中國的遊客數目減少15%至20%，但當日海難的陰霾漸散，有酒店業人士表示，當地酒店在農曆新年的預訂率超乎預期，平均入住率有9成以上，因此認為布吉的旅遊業寒冬已過。

泰國旅遊局預測2019年農曆新年長假期間，當地會有33萬來自中國的遊客到訪，以2018年同期相比上升為4%，因此他們都被視為「吸金」目標。（Getty Images）

除了泰國外，其他國家都想在中國遊客身上分一杯羹。以印尼為例，當局希望在農曆年假期間可以吸引最少20萬名中國遊客到訪。當地的統計顯示，在2015年總共有114萬名中國遊客到訪，該數字在2018年更升近200萬大關，而且佔外國訪客數量之最，因此當地旅遊部門視他們為增加外匯收入的主要目標。

此外，柬埔寨同樣希望以中國遊客作為刺激當地各項投資的首選。2018年共有620萬名外國遊客前往柬埔寨，中國遊客佔了200萬，而且比例是連續兩年稱冠。當局希望中國訪客的人數可以「逐級跳」，由2020年的300萬，到2030年會有800萬人次。同時這個增長亦為當地帶來投資機會，以「潔淨及綠色」為題材，研發新款的旅遊產品。

中國遊客在各地都有增加趨勢，對於當地經濟而言固然是好事，但他們的行為不時惹來批評和爭議，因此中國外交部呼籲外遊民眾必須遵守當地法律和入鄉隨俗。

（綜合報道）