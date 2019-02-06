【遊日注意】奈良鹿攻擊人2018年史上最嚴重　傷者逾200　8人骨折

對於不少遊人來說，到訪日本奈良公園的「指定動作」之一便是近距離接觸鹿群。惟此舉可能讓遊客留下不愉快回憶。近年來奈良鹿攻擊人類個案明顯增加。 日本放送協會（NHK）報道，單是2018年有約209人受傷，8人骨折重傷。8名重傷人士當中，5人是外國觀光客，可說是史上最嚴重的一年。 9月至11月是鹿的發情期，這段期間骨折傷者人數特別多。

奈良公園為設立資訊中心，增設英語及中文翻譯機，來向遊客宣導正確與鹿群接觸的方法。有關方面呼籲人們手持「鹿餅」餵給鹿吃的時候須格外小心。

奈良公園其中一部分屬於春日大社。傳說春日大社的祭神武甕槌命是騎着一頭白鹿從茨城縣鹿島神宮來奈良的，所以自古以來鹿被視為為神的侍從，在奈良受到保護。

奈良政府已在公園內豎立寫有中文及英文的大型告示板，放在包括奈良公園內有售賣「鹿餅」的小賣店。它們指導旅客餵食的規矩。當中特別註明千萬別用「鹿餅」逗引小鹿，此外餵飼完畢時要舉高雙手，示意自己已再無食物等。資訊中心也提醒旅客，以往傷者被攻擊的原因之一是 「向鹿餵餅時做出想餵但不餵」 的姿勢，這樣會令牠發怒。

奈良縣觀光局發言人表示，希望告示板能教授人們正確的餵餅方式，避免再有受傷個案。

日本奈良鹿攻擊遊客：奈良公園其中一分部屬於春日大社範圍，當地的小鹿成為春日大社的「旅遊大使」，吸引遊客前來觀光。圖為約在1925年的春日大社。（Getty Images）

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（綜合報道）