【天主教#nunstoo】方濟各首度承認　有修女遭神職人員性侵犯

梵蒂岡《羅馬觀察家報》（Osservatore Romano）附送的女性雜誌Women Church World上周揭露修女遭男性神職人員性侵犯的個案，嚴重者有人淪為性奴、因意外懷孕而墮胎，或者被迫在不獲「經手人」承認的情況下獨自撫養子女。羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）周二（5日）首度承認真有其事，並承諾致力遏制這些惡行。

教宗方濟各從阿布扎比（Abu Dhabi）在結束中東之旅乘飛機回程時回答隨行記者提問。

記者問及有關報道，教宗回答：「這是真的，有一些神父以及主教做出這種事。」他說這個問題可在任何地方發生，但在一些新的會眾以及地區中是很普遍。他說：「我認為這仍持續發生。相對（其他事情），它們（性侵案）不是會就此消失的。」

他說教會已將數名神神職人員停職。並指梵蒂岡長久以來一直在打擊性侵犯方面努力。

教宗訪阿聯酋：教宗獲阿聯酋王儲謝赫穆罕默德・本・扎耶德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan，右）和阿聯酋副總統兼杜拜酋長謝赫穆罕默德・本・拉希德・阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）迎接。（美聯社）

同期30名修女因姦成孕

雜誌報道近年有來自印度、非洲、拉丁美洲及意大利的修女慘遭狼爪。文中指出那些受害人因害怕被報復而不敢聲張。

文中提及其一個案件發生在印度喀拉拉邦（Kerala）的一名修女身上。名為Franco Mulakkal的涉案主教最終在2018年9月被捕。他被指在2014至2016年間，在喀拉拉邦強姦女受害人多達13次。她2018年6月向警察揭發此事，但到9月在正式錄口供。被捕主教2019年受審。當他獲准保釋時，很多神父都為此歡呼。

很多性侵個案來自非洲。曾為修女的Maura O’Donohue寫下一宗慘案，就是非洲馬拉維（Malawi）1990年代有近30名修女被姦後懷孕。原因是當地愛滋病流行，神職人員將獸慾發洩在無辜的修女身上。修女們向大主教投訴後，她們便遭撤換。梵蒂岡早在1990年代已接獲報告，指非洲有神父性侵修女。