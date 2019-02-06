日本凶宅隨時變身平價民宿　遊客可能「懵盛盛」入住兇案現場

日本是港人熱愛的旅遊目的地，不少人為節省旅費都會選擇入住單棟式的民宿。遊客為省錢而沾沾自喜之時，不要忘記翻查它們的來歷，因「平嘢冇好」這句話真是處處通用：這些民宿「真身」可能是曾經發生謀殺案的凶宅。 最近有網民發現，日本不少凶宅都被改裝成民宿出租予外國遊客，當中還可能包括2017年神奈川縣9人分屍案的單位。

日本現時有很多讓人心動的平價民宿，但附近的鄰居表示，這些價廉物美的房屋的「前身」可能是曾經發生變態兇殺案的凶宅，而且房東可能會「專門租給觀光旅客」。

如1997年曾經轟動一時的「東電OL殺人」案，澀谷區圓山町一所空屋，房東如今把房子重新裝修佈置，再以低廉的價格出租予外國遊客。

日本平價民宿：日本有網民發現不少曾經發生兇殺案的凶宅現在被改建為民宿，租予外國遊客。讀者又記得圖中這棟兩層高的公寓曾經發生什麼事件嗎？（資料圖片）

這些經歷殺人事件或死人的凶宅在日本被稱為「事故物件」，還有另一個例子是神奈川縣座間市的一棟兩層高的細小公寓，該處曾經是發生哄動全國的9人分屍案所在地。

兇手白石隆浩當年在Twitter透過邀請女生「一起自殺」引誘「獵物」，將他們帶回單位性侵和殺害。事件最終導致8名女子，以及一名尋找失蹤女友的男子被殺。警方在該單位中發現9顆人類頭顱，以及240塊人骨或身體殘肢。

公寓改名掩人耳目

現在單是重看新聞也讓人毛骨悚然。有指公寓同樣成為了民宿出租住宅，但亦有報道指那公寓有多人搬出，已成為「吉屋」。日本《週刊FLASH》報道，有些業主會為免住宅租不出賣不出，會直接更改住宅持有人姓名，掩人耳目。

其中一個例子就是在2008年東京江東區一間公寓發生的「神隱殺人事件」，一名女性在自宅失蹤後被殺害，殘肢藏在房間不同位置。報道指該公寓持有人已變，但業主拒絕透露現時公寓的用途。

為防止旅遊時入住「有問題」的住宅，遊客可先到專門整合「事故物件」的網站「大島てる」查詢。「大島てる」綜合日本全國凶宅地址以及「出事」原因，用戶可以事先查看房子過去有否發生什麼，以求安心。

（綜合報道）