【豬年2019】網上大打中國牌　西方國家旅遊業「豬籠入水大計」

對於不少打工仔而言，2019年的農曆新年就是製造長假期的機會，很多人都會選擇外遊慶祝或避年。而在中國就有最少700萬人次離境度歲，因此他們都被世界各國視為招攬生意的主要客源，遠至蘇格蘭或澳洲都希望趕上這股「中國熱」實行大賺得賺。

蘇格蘭觀光局（VisitScotland）日前就在微信推出應用程式，用家透過它可以搜尋當地歡迎中國遊客的餐廳、商店和景點的位置，例如得知這些地方的員工懂得說中文。而推出程式的日子正值農曆新年前夕，在全球消費額達2570億美元的中國遊客自然成為蘇格蘭當局的目標對象。

自2011年起，到訪蘇格蘭的中國旅客數目增加316%，2015至2017年期間的平均中國訪客數字為50,300人，英國旅遊局（VisitBritain）更預測該數字在未來5年增加50%。

蘇格蘭除在網上宣傳外，亦積極拓展中國市場，包括首次有直航班機來往兩地、歷史上最大批中國買家參與蘇格蘭電子商務博覽等。VisitScotland負責人認為，大約五分一到訪英國的中國遊客都是前往蘇格蘭，加上空中交通日趨便利，對於他們而言都是推動增長的大好機會。

蘇格蘭觀光局為了吸引中國遊客到訪，在微信推出應用程式，用戶可以找出有員工會說中文的景點及商店等，務求在鉅大消費額的中國遊客市場分一杯羹。（VCG）

澳洲派「專機」接中國客

提到空中交通，來往廣州和澳洲悉尼的航班同樣因需求而增加，航空公司增派一架A380客機應付需要，每日的班次由兩班增至三班。澳洲旅遊局（Tourism Australia）在農曆新年起與支付寶合作，在程式內加入悉尼的互動地圖，遊客不怕迷路之餘，亦可獲得不同優惠和付款。有統計顯示，超過九成的受訪中國遊客認為，如果在海外都可以使用支付寶，他們更願意購物。因此澳洲旅遊局的新安排可算是達至雙贏局面。

另外，2018年的農曆假期與當地的夏天長假期重疊，因此令商家難以分心同時招呼兩批不同的客源，有澳洲旅遊局官員表示，很多中國旅遊業人士慨嘆「撞期」令大家錯失賺錢機會。不過2019年的農曆年就在六周長假期之後，即是他們再多一周爭取收入，所以再次發生「走寶」的情況已是不太可能。業界預期會有大批中國遊客到訪，入境人數或可能突破2018年的345,700人次紀錄。

澳洲正值夏天，因此有不少中國遊客到當地過一個炎熱的農曆新年。而澳洲旅遊局亦趁機與支付寶合作，為用家提供優惠。（VCG）

（綜合報道）