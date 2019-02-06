電子煙致命意外　煙管爆炸碎片割傷頸動脈　美國24歲青年死亡

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美國再發生電子煙悲劇，一名24歲男子在吸食電子煙期間煙管突然爆炸，碎片吸入體內割傷頸動脈死亡。

事發在1月29日，德州一名24歲男子布朗（William Eric Brown）走進一間電子煙店，並詢問一支電子煙的使用方法。布朗離開店舖不久後，店員隨即看見布朗暈倒在店外停車場，發現他嘴部有被割傷痕跡。

布朗被送院搶救，但2日後不治。據初部化驗，布朗死因是有碎片割傷頸動脈，血塊進入腦部導致嚴重中風。當局判斷他在吸食電子煙期間煙管突然爆炸，碎片從口部進入體內割傷頸動脈所致。

布朗的親屬則不滿稱，布朗被送往醫院後，醫生沒有即時為他做手術，錯過了拯救他的時機。

據美國政府統計，自2009至2016年美國發生195宗因電子煙造成的意外，共造成133人受傷，其中38人傷勢嚴重。

2018年5月，美國一名男子在吸食電子煙期間煙管爆炸，碎片插入頭顱兼引起火災死亡這次布朗的意外則是第二宗同類致命意外。有專家警告吸食電子煙有一定危險：「吸食電子煙有如把充電池直接放在嘴邊」，若電池失靈發生爆炸可以造成嚴重傷害。

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（CNN）

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