電子煙致命意外　煙管爆炸碎片割傷頸動脈　美國24歲青年死亡

美國再發生電子煙悲劇，一名24歲男子在吸食電子煙期間煙管突然爆炸，碎片吸入體內割傷頸動脈死亡。

事發在1月29日，德州一名24歲男子布朗（William Eric Brown）走進一間電子煙店，並詢問一支電子煙的使用方法。布朗離開店舖不久後，店員隨即看見布朗暈倒在店外停車場，發現他嘴部有被割傷痕跡。

布朗被送院搶救，但2日後不治。據初部化驗，布朗死因是有碎片割傷頸動脈，血塊進入腦部導致嚴重中風。當局判斷他在吸食電子煙期間煙管突然爆炸，碎片從口部進入體內割傷頸動脈所致。

布朗的親屬則不滿稱，布朗被送往醫院後，醫生沒有即時為他做手術，錯過了拯救他的時機。

Fort Worth Man Killed After Vape Pen Explodes https://t.co/Du31EmOZ5q — CBSDFW (@CBSDFW) February 5, 2019

據美國政府統計，自2009至2016年美國發生195宗因電子煙造成的意外，共造成133人受傷，其中38人傷勢嚴重。

2018年5月，美國一名男子在吸食電子煙期間煙管爆炸，碎片插入頭顱兼引起火災死亡。這次布朗的意外則是第二宗同類致命意外。有專家警告吸食電子煙有一定危險：「吸食電子煙有如把充電池直接放在嘴邊」，若電池失靈發生爆炸可以造成嚴重傷害。

（CNN）