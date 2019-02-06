着波衫都有罪？　英國男子聲稱穿卡塔爾球衣遭阿聯酋拘捕

香港在農曆年期間舉行賀歲盃足球賽，因此無論在街上或球場都有不少人穿着球衣支持愛隊。而在阿聯酋就有一名英國男子聲稱因身穿的球衣而被拘捕，到底他做錯甚麼？

亞洲盃決賽上周五（2月1日）在阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）舉行，卡塔爾以3比1擊敗四屆冠軍日本，首次稱霸亞洲。來自英國的26歲阿仙奴球迷艾哈邁德（Ali Issa Ahmad）1月在當地度假期間，入場觀賞卡塔爾對伊拉克的16強賽事，但沒想到他身穿的卡塔爾球衣為他帶來麻煩。

《衛報》（The Guardian）周二（5日）引述艾哈邁德朋友消息，他因身穿「同情」卡塔爾的服飾而被阿聯酋警方拘捕。阿聯酋及沙特阿拉伯等中東國家在2017年指控卡塔爾支援恐怖主義活動，因而聯手制裁和封鎖多哈政權，同時立例禁止在公眾地方展示支持卡塔爾的物品。

即使受到多個中東國家封殺，亞洲盃舉行期間仍有大批卡塔爾支持者到阿聯酋為球隊打氣。（美聯社）

不過阿聯酋方面周三（6日）就事件有另一說法，指艾哈邁德到警署報案，聲稱遭阿聯酋球迷毆打，當局送他到醫院驗傷後，認為傷勢與他形容的案情不符，因而懷疑他講大話，於是將他拘捕。聲明提到他承認報假案和浪費警力，現正排期接受審訊。

英國外交部發言人表示，已經得知有關事件，並與阿布扎比當局聯絡了解情況。

（衛報／路透社）