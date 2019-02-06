地球磁極加速移向俄羅斯　地磁模型被迫提早更新

來自美國和英國科學家表示，由於地球的北磁極加速向俄羅斯西伯利亞方向移動，有別於以往在加拿大一帶遊走，因此研究人員被迫提早更新地磁模型。

所謂的北磁極，並不等於地球表面北極的一點，而是指南針針頭指着北面的一點。在過去的一個世紀，北磁極一直都是遊走於加拿大北部海岸之間，但現在卻移到北冰洋上方，並向俄羅斯一邊移動。

英國地質勘查研究所（BGS）地球物理學家貝格恩（Ciaran Beggan）表示，北磁極每年移動約50公里。在1900年至1980年間，磁極並不怎麼移動過，但在過去40年卻加速了，如今正急速地移向西伯利亞的方向。

科學雜誌《自然》（Nature）指出，由於地球深處液態鐵的不可預測的流動，驅使了磁極飄流。現時BGS聯同美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）共同營運「全球地磁模型」（World Magnetic Model），當局會每5年更新一次，原訂會於2020年更新。

貝格恩表示，磁極移動會影響北極地區的航行。另外，美軍和英軍，北約（NATO）和部分民用航行也會用到相關地磁模型。美軍方面史無前例地要求當局在2019年更新模型，以應付磁極移動帶來的問題。

↓↓北磁極移動路徑↓↓

Position Of The Magnetic North Pole Since 1590 - https://t.co/mKtZzsN1wd pic.twitter.com/eq1wAGzDFz — Brilliant Maps (@BrilliantMaps) 2019年2月5日

貝格恩指出，北極圈以外的人們不會察覺現時北磁極的變化，這亦不會對中低緯度地區造成影響。手提電話和汽車內的導航系統主要依靠離地面很高的衛星，因此也不會受影響。

（路透社）