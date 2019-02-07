全球暖化從未遠去　2018年為有紀錄以來第4暖　料正值最暖10年

今個農曆新年特別和暖，在年宵市場出售發熱背心的檔主因而大失預算。香港天文台周三（6日）下午錄得最高氣溫為攝氏24.9度，成為有紀錄以來最暖的年初二，不少市民也大嘆冬天早已遠去。 在地球的另一邊，極地渦旋早前侵襲美國，總統特朗普更打趣地叫全球暖化「快回來」。但事實是，全球暖化從未離我們而去。 聯合國周三公布報告，指2018年為有紀錄以來第四暖的一年。英國氣象局（Met Office）甚至估計，地球現時正值1850年以來最和暖的十年。

全球暖化：研究報告顯示，全球變暖將造成喜馬拉雅地區至少三分之一的冰川在本世紀融化。圖為尼泊爾喜馬拉雅山脈冰川。（Getty Images）

2018年，多地飽受氣候變化的惡果。聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）從美國、英國、日本和歐洲氣象部門收集數據，指2018年全球平均表面溫度比起工業時代前高出1度。組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，氣溫的長期趨勢仍在上升，紀錄中最和暖的20年，皆在過去22年內出現。

美國太空總署（NASA）太空研究院（Goddard Institute for Space Studies，GISS）總監施密特（Gavin Schmidt）指，長期全球暖化的影響已浮現：沿海地區水浸、熱浪、暴雨和生態系統變化。

向世界氣象組織提供數據的英國氣象局亦預計，在未來5年內，氣溫將維持在比起工業時代前高出1度的水平，甚至有十分一機會超出1.5度。如預測正確，2014年至2023年將會成為150年來最暖的十年。

為應對氣候變化，近200個政府在2015年簽署《巴黎氣候協定》，逐步淘汰化石燃料，並將溫度升幅限制於2度，同時竭力將升幅抑壓於1.5度。聯合國介定有關目標為30年間的目標，如今有可能在短短十年間就「達標」，情況令人憂慮。

（路透社／英國廣播公司）