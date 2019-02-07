美俄退出《中程導彈條約》後隨即擺姿態　分別試射導彈示威

美國和俄羅斯最近接連宣布退出1987年簽訂的《中程導彈條約》（INF）後，兩國周二（5日）隨即分別試射可搭載核彈頭的導彈，因而令人憂慮可能引發新一輪的國際軍備競賽。

美國空軍第30太空聯隊（30th Space Wing）周二公開一段長約1分鐘的短片，指當局在當地時間晚上11時01分從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射一枚民兵三型導彈（Minuteman III），飛向大約6800公里外，位於太平洋的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll），不過軍方沒有透露試射結果，只強調今次試射早已安排，與目前的全球形勢無關。

俄羅斯《衛星通訊社》引述消息指，今次試射的其中一個特色，是由美軍E-6通信中繼機在空中遙控發射，一改使用地面基地控制中心的傳統。

而在美軍試射民兵三型導彈後大約90分鐘後，俄羅斯在莫斯科以北約800公里的普列謝茨克航天發射場（Plesetsk Cosmodrome）發射一枚RS-24亞爾斯（Yars）洲際彈道導彈，攻擊位於4800公里外、勘察加半島庫拉靶場（Kura Missile Test Range）的目標。俄羅斯國防部指，該導彈搭載了多個彈頭，並測試其戰略及飛行性能等。

另一方面，法國亦宣布在周一（4日）罕有地試射同樣可攜帶核彈頭的中程空對地導彈（ASMP）。據估計，美、俄、法三國是擁有最多核武的國家。

（綜合報道）