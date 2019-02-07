20日賺780萬風光不再　昔日名模遭前夫敗盡身家流落街頭

西班牙巴塞羅那（Barcelona）街頭熙來攘往，誰又會留意擦肩而過的無家者，竟是上世紀80年代紅透半邊天的模特兒烏爾瓦諾（Nastasia Urbano）。她聲稱自己最當紅時，只要工作20日便有100萬美元（約780萬港元）入袋，惟她遇人不淑，家產被前夫揮霍一空，導致她晚年只能流落街頭，令人唏噓。

西班牙名模烏爾瓦諾（Nastasia Urbano）上世紀80年代當紅時，一年只需工作20日便可賺得100萬美元（約780萬港元）。（YouTube）

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現年57歲的烏爾瓦諾出生於瑞士，20歲在加泰羅尼亞（Catalan）首府巴塞羅那正式展開她的模特兒生涯。三十多年前，她曾是《Vogue》、《New Woman》和《Redbook》等國際知名雜誌的封面女郎，曾為法國品牌Yves Saint Laurent及旗下香水「Opium」、美國品牌Revlon等擔任代言人。

烏爾瓦諾形容自己當時生活得像一個女王，工作20日便能賺100萬美元，與金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）、名導演波蘭斯基（Roman Polanski）共晉晚餐。但這一切在遇到她前夫後，便發生天翻地覆的變化。兩人婚後支出全由烏爾瓦諾負擔，即使對方獅子開大口要買名車，她仍「像個傻瓜般開支票」。

這位昔日名模最終患上抑鬱症，又因無法支付房租被趕走。她表示：「我已經厭倦靠乞討為生。所有人都離我而去，這並不讓我感到驚訝。我已經被驅逐3次，現在我和我朋友Toni一起住，他是一個天使。但我不能永遠待在這裏。」

烏爾瓦諾同行得悉事件後紛紛伸出援手，希望幫助她重投工作。自稱是其朋友的米拉卜（Daniel Mirabal）上周一（1月28日）在眾籌網站GoFundMe發起募捐，他寫道：「上世紀80年代全球頂尖模特兒之一，正在經歷一段艱難的時期，她沒有地方住，需要租一間小公寓，支付3個月按金。」目前已籌得近2000歐元（約1.8萬港元）。

（綜合報道）