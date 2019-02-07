世銀行長人選馬爾帕斯　立場親特朗普兼對華強硬

世界銀行行長一職自從金墉（Jim Yong Kim）在2月1日起離任後，繼任人選一直受到各國關注。美國總統特朗普（Donald Trump）周三（6日）宣布，提名財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）為出任人選，但到底他是何方神聖？

62歲的馬爾帕斯最近都被外界預期是金墉的接任人，這位特朗普的忠實支持者是白宮三朝元老，亦是特朗普在2016年總統大選的高級經濟顧問。不過他曾與世銀及國際貨幣基金組織（IMF）等機構有「牙齒印」，批評並形容這些機構具「干預」和「根深柢固」的特質。

馬爾帕斯曾經在列根（Ronald Reagan）及老布殊（George H.W. Bush）執政時代出任重要官職，其後效力投資銀行貝爾斯登（Bear Stearns）長達15年，直到2008年金融海嘯為止。

貝爾斯登在2008年次級按揭風暴中嚴重虧損，同年3月獲美國聯儲局出手包底，最終被競爭對手摩根大通（JP Morgan）以低價收購。馬爾帕斯在6月離開該公司，並成立研究組織Encima Global，以及為多間金融機構擔任董事。

世銀行長人選：美國政府是世銀最大股東，但它近期對世銀的態度變得比較負面。圖為美國財政部大樓。（資料圖片）

他在貝爾斯登工作期間曾惹來爭議，當中包括他在2007年8月於《華爾街日報》（Wall Street Journal）撰文，呼籲投資者無需對信貸市場過度恐慌，指房地產和債務市場在美國經濟或創造職位的比重不大，更稱經濟非常穩健，而且會在未來數月、甚至數年持續增長。結果美國在不久之後就爆發次級按揭風暴，全球經濟大受打擊。

馬爾帕斯在2017年8月回歸白宮，出任財政部副部長，負責國際事務，他批評世銀過分靠攏中國，認為北京方面本身非常富有，因此不值得獲取資助，但其他國家申請援助卻諸多阻撓。美國在談判改革世銀的貸款政策時，馬爾帕斯亦參與其中，最終華府同意支持向世銀注資130億美元的方案，換取對方承諾減少傾向中國，以及分配更多資源於貧窮國家的承諾。

世銀行長人選：美國副財長馬爾帕斯是白宮多朝元老，加上本身是總統特朗普的忠實支持者，因此外界認為他獲提名出任世界銀行行長一職並不意外。（Getty Images）

不過，馬爾帕斯能否成功當上世銀行長一職，取決於能否獲組織的執行董事會通過。在這個共有25位成員的董事會中，美國擁有16%的投票權而沒有否決權，日本和中國分別緊隨其後。傳統上，行長人選都是由美國選出。但智庫組織全球發展中心（Center for Global Development）高級研究員桑德弗（Justin Sandefur）認為，馬爾帕斯的提名反映特朗普政府有意削弱這個關鍵組織的地位，因此呼籲其他國家提名更理想的人選。

（英國廣播公司）