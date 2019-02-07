暢銷書《後窗的女人》作者謊稱患癌　發聲明道歉：我有躁鬱症

美國暢銷驚悚小說《後窗的女人》（Woman in the Window）作者馬洛里（Dan Mallory），周一（4日）遭著名文化雜誌《紐約客》（The New Yorker）揭發他就自己的身世講大話，向外界謊稱自己患癌症。 馬洛里周四（7日）發聲明道歉，辯稱自己有躁鬱症（Bipolar Disorder），怕人歧視所以撒謊，強調並非想濫用他人的同情心。

現年39歲的馬洛里，2018年1月以筆名「AJ Finn」出版驚悚小說《後窗的女人》，這本書講述一名身心曾受重創的獨居女人，每日都會在窗邊偷窺鄰居。有一日她目睹凶案發生，自此生活出現變化。

這本小說發行後，連續兩周登上《紐約時報》暢銷榜，又號稱全球賣出超過200萬本。小說隨後更被電影商看中，籌備拍攝電影版，由金球獎影后艾美阿當絲（Amy Adams）與奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman）主演，預計2019年10月上映。

I signed thousands of copies of THE WOMAN IN THE WINDOW as part of this year’s #BNSignedEditions program, and they’re currently on sale at ⁦@BNBuzz⁩. My hand is still cramped. #ajfinn #thewomaninthewindow #carpaltunnel pic.twitter.com/0a41unFC7e — AJ Finn (@AJFinnBooks) 2018年12月8日

現實比他的小說情節更峰回路轉。《紐約客》一篇文章揭發馬洛里不但向公眾虛報學歷，又謊稱自己患癌，更「詛咒」自己家人，指母親已死於癌症，他的兄弟亦已過身。文章發現，聲稱擁有牛津大學博士學位的馬洛里，實際上只完成碩士學位；他的母親在他十幾歲時確實患癌，但她和他的兄弟都還在生。

馬洛里發聲明回應該篇文章，指自己過去在許多場合都曾明示或暗示他人，使大家相信他身體遭受癌症折磨，但事實上他是患有躁鬱症。他解釋，這是因為害怕外界歧視的目光，擔心講出真相會被人認為他有缺陷，或對他產生恐懼。

他強調自己並非想利用他人的善意，並指自己在十幾歲時就目睹母親與乳癌搏鬥，這段經歷對當時青春期的他來說，形成痛苦和恐慌陰影，是他最恐怖，最敏感的秘密。

他為自己的心理鬥爭感到非常慚愧 ，又補充指自己與許多患有第二型躁鬱症（Bipolar II disorder）的人一樣，經歷過沮喪、妄想、病態痴迷及記憶問題。他稱這是又痛苦又可怕的經歷，因為自己會完全忘記曾經做過或說過的事。

（綜合報道）