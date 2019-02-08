魚有自我認知能力　日本研究：裂唇魚照鏡認得自己

日本大阪市立大學（Osaka City University）和德國馬克斯・普朗克鳥類學研究所（Max Planck Institute for Ornithology）周四（7日）發表於美國雜誌《科學公共圖書館・生物學》（PLOS Biology）的一項研究表明，棲息在珊瑚礁區的裂唇魚（Bluestreak cleaner wrasse，學名： Labroides dimidiatus）能辨認鏡子中的自己，反映其智慧或比人類想象中高。

裂唇魚又名「清潔魚」、「魚醫生」，牠會啄食其他魚類身上的寄生物。

為探究魚類是否有自我認知能力，研究人員在大阪市立大學對裂唇魚進行鏡子測試（Mirror Test）。這個實驗在1970年發展出來，曾用來試驗靈長類動物是否有能力辨別自己鏡中成像。包括人、黑猩猩、大象、海豚及喜鵲都通過鏡子測試。

學名為Labroides dimidiatus的裂唇魚，以啄食其他魚類身上的寄生物為生，故又名「清潔魚」或「魚醫生」。圖為裂唇魚在幫比自己體積大好幾十倍的魚清潔口腔。（視覺中國）

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當研究員把鏡子放到魚缸旁邊時，裂唇魚初時會以為鏡中是其他魚類，並嘗試用嘴部作出攻擊。之後，牠開始作出種種不尋常的動作，比如「反肚」游泳，似乎在確認鏡中的是不是自己。直到第7日，裂唇魚會停止攻擊行為。

研究員接着把一些看似寄生蟲的褐色色素塗在裂唇魚某個身體部位，結果發現這類魚透過鏡子看到自己身上出現「異樣」時，會磨擦缸底以除掉這些「寄生蟲」。但在沒有鏡子的情況下，裂唇魚從不會這麼做。這表明裂唇魚能夠辨別出鏡中的魚就是自己。

人類已知猴子和海豚等智力較高的生物，能夠認出鏡中影像是自己。馬克斯・普朗克鳥類學研究所（Max Planck Institute for Ornithology）演化生物學家喬丹（Alex Jordan）指出，裂唇魚在鏡子測試中的表現，被認為是魚類也具有自我認知能力的證據。

（綜合報道）