【英國脫歐】「硬脫歐」或致英樓價挫三成　歐盟經濟難獨善其身

距離英國3月29日脫歐大限不足50日，各方都擔心英國將會在沒協議的情況下與歐盟「分手」，並為當地經濟帶來打擊。不過對於歐盟餘下27個成員國而言，他們同樣需要承受英國硬脫歐帶來的代價。

據估計，硬脫歐最壞的影響是導致英國國內生產總值（GDP）蒸發9.3%，當地樓價大幅插水三成，連帶作為脫歐信心指標的英鎊兌換價由目前的1英鎊兌1.29美元，跌至1兌1.10的低位。

同樣地，即使歐盟成員國在經濟上屬單一市場，各國仍與英國有不同方面的關係，所以硬脫歐或令這些國家在貿易、物流、服務業受到衝擊。最明顯的例子是英國和歐盟之間的貨物來往需要根據世貿組織預設的關稅水平抽稅，而且商家須大機會將費用轉嫁於消費者。

英國脫歐：有分析認為，英國硬脫歐對當地帶來的最壞情況是導致GDP蒸發超過9%，樓價可能大幅插水三成。（Getty Images）

愛爾蘭成為有關改變的最大受害者。現時當地出口貨物量有14%都是直接運往英國，而且主要貿易或多或少都會經英國出入口。因此英國硬脫歐將令愛爾蘭產品繳付沉重關稅，其中兩大主要出口產品肉類及奶類製品所負擔的比例會更多。

德國亦向英國出口不同類型的工業製品，包括大約80萬架汽車，這數目佔德國本地汽車生產量的14%。

英國脫歐：愛爾蘭現時有14%的出口貨品都是直接運往英國，一旦英國出現硬脫歐，愛爾蘭兩大主要出口產品肉類及奶類製品將需要負擔沈重的關稅。（Getty Images）

荷蘭亦與英國有密切的貿易關係，即使有部份貨品經當地最大港口鹿特丹港轉運到各地，荷蘭每年向英國出口大量鮮花和蔬果。硬脫歐意味着當地貨品在運到英國前需要經過海關檢疫，有官員預計到時進口貨品接受檢查的比例會增加三成，出口到英國的貨品更需要全部檢查。但眾所周知，農產品有保存期限，它們一旦經濟冗長的檢痠後，很大機會腐爛，浪費農民之餘，英國亦可能出現糧食不足問題。

英國脫歐：假如英國最終在3月29日走上「硬脫歐」之路，歐盟成員國的產品出口往英國前將需要接受海關檢查。其中當地進口荷蘭花卉的比例不少，有農民擔心，像花卉及蔬果等農產品經過漫長的檢疫後會腐壞，為農民帶來損失，同時英國民眾亦得不到這些產品。（Getty Images）

旅英打工一族匯款家鄉隨時受影響？

英國首相文翠珊（Theresa May）早前表示，在當地工作的歐盟成員國民眾將可以繼續留英，但硬脫歐則可能提早為新移民施加入境限制。這意味很多倚賴旅英打工一族匯款返家鄉的歐盟國家受到影響。英國是歐盟第三大匯款國，在2017年，在歐盟國家的移民共匯款90億美元回家。

以波蘭人為例，目前在英國共有大約100萬名波蘭僑民居住及工作，他們亦是匯款最多的其中一群。據統計指，旅英波蘭人在2017年一共向家鄉匯款10億美元，與在英國的法國及德國人看齊。

假如英國政府真的對歐盟國家新移民實施限制，匈牙利政府希望當地僑民可以趁這個機會回國，刺激當地就業和經濟。

（綜合報道）