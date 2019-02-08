【幾時學精】Gucci及Adidas涉歧視黑人捱轟　出事名單仲包括佢哋

美國踏入2月是「黑人歷史月」（Black History Month），政府及民間均舉行大大小小的活動，記念重要的非洲人物及歷史事件。但2月才開始了一星期，美國政商界卻接連爆出涉及種族歧視的醜聞。其中兩大時裝品牌Gucci及Adidas更要因此道歉，以及撤回相關產品。 上述公關災難屢屢出現，究竟企業應該如何提升敏感度，避免重複犯錯？HK01整理2018年至今發生的多宗案例，讓大家回看這些事件。

時裝行業特別容易捲入種族風暴，尤其在現在講求速度的時代，好多推廣活動未經審慎考慮便推出，一則廣告、一款產品，一不小心便會踏中「地雷」。而豬年最新「豬事」則發生在Gucci及Adidas兩個品牌身上。

成為眾矢之的是Gucci一件新推出的黑色針織女裝上衣。特別之處在於其衣領可以拉起，並充當半塊「臉堅尼」。它可以覆蓋臉部的下半部分，有助滑雪時保暖。但面罩嘴部開口位置配以鮮紅色的豐唇設計，結果惹來不少人抨擊，質疑設計有歧視黑人之嫌。

時裝品牌種族歧視風波：Gucci二月推出一款女裝上衣，面罩嘴部開口位置配以鮮紅色的豐唇設計，被質疑有歧視黑人之嫌。部分人則跟英國資深記者摩根（Piers Morgan）一樣，質疑Gucci沒可能會認為這件產品沒問題，認為這或是其推廣策略。（Piers Morgan／Twitter）

Gucci、Prada衰同一件事

群情洶湧下，Gucci周三（6日）發聲明道歉，指公司十分重視多元文化，會吸收是次教訓，致力提升內部文化及種族多元。Gucci強調已經將有關產品移走。

無獨有偶，Gucci另一勁敵Prada在2018年12月亦因一款「黑人厚唇」配飾而惹來種族歧視指控，如今不到兩個月，歷史又再重演。同一時間，美國多名政客被指在年輕時候塗黑臉部扮黑人，同樣引起牽連大波。

刻意模仿黑人在美國被視為禁忌，表達對不同種族人士支持也可能「出事」。Adidas一月推出一款全白的波鞋，聲稱是記念「黑人歷史月」而設計，這種「大纜扯唔埋」的推廣策略同樣惹來網民炮轟。事件雖然未至於涉及歧視黑人，但在輿論壓力下，Adidas周一（4日）亦將有關波鞋「除名」，宣布它不再是紀念「黑人歷史月」系列產品。

時裝品牌種族歧視風波：Adidas一月推出一款全白色波鞋，聲稱是為了記念「黑人歷史月」，結果被指完全沒有連繫同樣遭到猛烈批評。（moguldom／Twitter）

D&G被指辱華受抵制

2018年捲入歧視黑人風波的品牌還包括瑞典時裝公司H&M。爭議涉及一則廣告，一名黑人男童模特兒身穿綠色連帽衛衣，惟衛衣印有標語「森林中最型的猴子」（Coolest Monkey In the Jungle），廣告很快受抨擊被移除。8月輪到Adidas的對手Nike出事，它旗下一件產品被指將黑人與黑幫文化扯上關係。

國際大品牌除了頻頻得罪黑人社區而受討伐，偶爾亦因為冒犯其他族群而惹批評。香港人十分熟悉的意大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）便是一例。D&G11月推出宣傳廣告，片中一名亞洲女子用筷子吃薄餅、動作及口音奇怪等表達手法，被質疑有嘲諷華人意味。事件引發不少內地網民及影星發起抵制。

時裝品牌種族歧視風波：意大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）2018年11月推出被指辱華廣告片，片中有一句旁述是：「如何用這種小棍子形狀的餐具，來吃我們偉大的傳統瑪格麗特披薩餅」，觸動了不少內地網民的神經。（dolcegabbana／Instagram）

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業界倡議改變白人主導文化

各大品牌接二連三發生公關災難，有人批評背後反映這些大企業姿態傲慢，傾向塑造種族刻板印象。而隨着民族主義席捲全球，種族議題勢必繼續成為大眾焦點，各界因此被「抽秤」的機會相信亦會繼續來。不過有業界人士認為，要避免重複犯錯是有方法的。

創立組織「多元模特兒」（Models of Diversity ）、推廣時裝界走向文化多元的辛克萊（Angel Sinclair）指出，其實要避免上述「災難」十分容易，「如果你關心文化敏感度，那就更加應該招聘更加多元的人才和管理人員。」

（綜合報道）