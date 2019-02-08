不少人喜歡放工跟朋友落酒吧飲酒聊天，部分人以為先飲一兩杯啤酒「打底」，繼而再飲紅酒，翌日會沒那麼宿醉頭痛，不過事實並不然。德國研究人員周四（7日）在《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）發表研究，否定以上說法。 研究指出，只有兩種情況能夠預示你睡醒之後會否頭痛萬分，包括你到底前一晚喝得有多醉，及你有否嘔吐。

德國維藤／海德克大學（Witten/Herdecke University）研究人員招來90名19至40歲的「勇士」。他們分成3組人，一組人先飲1.25升啤酒，再飲4大杯紅酒；一組先飲同一份量的紅酒，繼而飲啤酒；另一組人則「不溝酒」，只是飲紅酒或只是啤酒。期間他們全程接受醫療人員監督。

一星期後，這90人再回來接受測試，這次他們將飲用的酒類次序倒轉。

結果發現，大家兩次宿醉的強度並沒有差異。唯一明顯結果是，那些在飲酒後自認醉酒程度越高、或者出現不適嘔吐者，翌日都會自評為嚴重宿醉。

主要撰寫研究的克西林（Jöran Köchling）道出簡單真相，「飲用太多酒精便會容易宿醉」，他呼籲大家飲用時最好適可而止。

（美國有線新聞網絡）