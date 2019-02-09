印度5歲女童遭綁架強姦棄屍街頭　「每13.5分鐘就有人受害」

印度再爆出駭人強姦案，受害者更是一名只得5歲的女童。 這名女童周四（7日）與父母及3名兄弟姊妹在孟買家中睡覺，竟遭歹徒綁走強姦。女童父母醒來發現女兒失踪後報警，警察及後在附近路邊發現她的遺體，懷疑她遭到強姦。 印度近年來多次爆出轟動的強姦案，巴士輪姦、強姦犯燒死人、輪姦女孩、水管強姦女童等案件登上各大新聞。有統計更顯示，印度平均每13.5分鐘就發生一宗強姦案。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，事發在孟買馬希姆社區（Mahim），這名5歲女童與父母及3個兄弟姊妹住在路邊的棚屋，她的父母周四（7日）醒來發現女兒失蹤後報警，警方四出搜索後發現女童伏屍在附近的路邊。驗屍結果證實女童死前曾遭人強姦，孟買警方表示，初步調查顯示歹徒是一人犯案，目前正在調查閉路電視以追查嫌犯下落。

印度駭人​強姦案頻生

印度近年來多次爆出轟動的強姦案，引起外界關注。2012年一名23歲少女在巴士上遭輪姦死亡，引發全國憤怒，其中4名嫌犯在2013年被判處絞刑，一名嫌犯自殺身亡，一名少年犯被判處3年有期徒刑。

單是2018就有多宗駭人​強姦案，當年1月，一名8歲穆斯林女童遭8名男子下藥輪姦後殺害，3個月後有人在公路旁發現女童屍體，全身多達86處受傷。同年5月又先後爆出幾宗少女遭兇徒強姦後被活活燒死的案件。

7月又揭發一名11歲女孩，7個月內先後被17名男子輪姦；9月更有一名7歲女童被人用金屬製的水管強姦後大量出血……這些案件全部轟動全國，並引發印度多處示威，抗議要求政府盡快起訴涉嫌強姦並殺害女童的多名疑犯。印度當局2018年4月頒布一條臨時法律，強姦未成年者或參與多人強姦案可判處死刑。

根據印度國家犯罪記錄局（National Crime Records Bureau）統計，單是2016年，印度就發生3.9萬宗強姦案，平均每13.5分鐘就發生一宗。

（綜合報道）