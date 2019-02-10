日本名作家堺屋太一逝世　始創「團塊世代」　成功預言國家興衰

日本著名作家，兼前經濟企畫廳長官堺屋太一逝世，終年83歲。堺屋以經濟評論及小說著稱，曾寫作《團塊的世代》一書，成功預言日本經濟興衰廣為人知。「團塊世代」亦從此成為戰後出身第一代的形容詞，沿用至今。

《團塊的世代》是堺屋太一1976年連續小說，以不同主角為視點，描寫日本戰後起飛的生活。書中堺屋預告了90年代終身雇用及年功序列體制的崩壞，及社會高齡化出現的危機，恰巧全部言中。堺屋當時不過是經濟產業省的普通政府官員，他對社會及經濟的敏銳觀察，讓他一舉成名。

堺屋成功預言亦使「團塊世代」成為日本戰後第一代出身，未經歷戰亂但帶領着日本經濟起飛世代的形容詞。團塊世代今天已經相繼老去，他們見證着日本起飛、停滯衰落，及新世代的掘起。

堺屋太一後成為小淵惠三及森喜朗內閣的經濟企畫廳長官，擔任經濟顧問。（視覺中國）

堺屋在1985年著書《知識價值革命》，提出在後工業化社會，知識產權將變得愈來愈有價值，同樣成功預言了今日的情況。

堺屋1998年加入小淵惠三內閣，出任經濟企畫廳長官至2000年12月。他亦先後出任東京大學等學院的客席教授及講師，並擔任智庫及政黨顧問。2016年堺屋成立外國人僱用協會，向安倍晉三提議擴大輸入外勞解決勞動力不足問題。

堺屋太一周五（8日）於東京一間醫院逝世，終年83歲。

（日本經濟新聞／日本放送協會）