英公司創製「偉哥啫喱」　等5分鐘就得　藥效0.5小時

英國藥廠Futura Medical宣布創製出一種可與威而鋼（Viagra）匹敵的藥用啫喱，而且副作用更少。 新藥命名為Eroxon，塗在男性下體後5分鐘見效，效能僅維持半小時。 Eroxon已進入後期臨床測試階段，如獲准銷售，2021年在歐洲面市。

該公司研究部主管詹姆斯（Ken James）表示，統計指出服用威而鋼的男士當中，有22%出於不同原因最終沒有真的與人發生性行為。他說用家採該公司產品的話，便能更「隨性」。詹姆斯說：「研究顯示，產品讓很多伴侶的再度變得親密。」

詹姆斯指出，Eroxon可作為前戲的一部分，這對男士們來說是重要的。他亦指出Eroxon是非常安全的產品，用家使用後沒有嚴重的副作用或影響。

威而鋼是治理性功能障礙的口服藥物。它的原理是擴張體內血管，確保血液流到陰莖，而且效力維持4小時。另一個品牌的藥物犀利士（Cialis）藥效可維持36小時。

詹姆斯相信大部分消費者都會傾向採用Eroxon，雖然它效力不長久，但見效快。

Futura Medical表示，未來數天會就Eroxon公布一個更詳細的分析。集團9月13日發布半年業績時將公布更詳細的資料。

（星期日鏡報／英國CITY A.M.）