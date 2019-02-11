既非保齡球樽也非雪人　NASA：小行星「天涯海角」似熱香餅

美國太空總署（NASA）太空船「新視野號」（New Horizons）1月成功飛越距離地球最遠的太陽系邊緣、名為「天涯海角」（Ultima Thule）的小行星，並向地球傳回影像。 根據「新視野號」早前傳回的初步影像，科學家認為「天涯海角」狀似保齡球樽；但最新照片顯示，這枚太陽系最遙遠小行星應當是扁平狀的，而非球狀。

約翰斯．霍普金斯大學應用物理學實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）科學家韋弗斯（Hal Weaver）解釋從太空船接收到的相關影像，當時他們認為「天涯海角」為球狀。（美聯社）

2019年第一天，「新視野號」以約5萬公里的時速，從距離「天涯海角」僅3500公里處飛過，並傳回初步影像。科學家由當時的圖像資料分析，認為「天涯海角」分為大小兩個部分，外形似保齡球樽，長約32公里，闊約16公里。

NASA上周五（8日）公布14張新照片，為「新視野號」在距離「天涯海角」約8000公里處拍攝。科學家根據最新的照片分析，認為「天涯海角」呈扁平狀，而非球狀。

研究人員將14張圖片製成短片，圖上顯示「天涯海角」的兩個組成部分並非球體：較大的「天涯」更像是一個巨大的煎餅，而較小的「海角」則如同一顆凹陷的核桃。

‼️BREAKING‼️2014 MU69 (nicknamed #UltimaThule), is not, as it turns out, quite so round as initially anticipated. Images from @NASANewHorizons confirm the highly unusual, flatter shape of the #KBO: https://t.co/yaAZx8XQqO pic.twitter.com/JQlLiL9Hxq — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 2019年2月8日

NASA科學家斯特恩（Alan Stern）表示，之前只能根據有限數量的相片分析，而隨着「新視野號」傳回新相片和更多數據，令科學家慢慢改變對「天涯海角」的看法。斯特恩表示：「我們從來沒有見過類似繞太陽運行的行星。」

「新視野號」在2006年升空，1月時已經飛抵距離地球64億公里的「柯伊伯帶」（Kuiper Belt），為人類歷史上最遙遠的天體探索。「天涯海角」自太陽系在45億年前誕生時，已經維持極寒狀態，因此科學家希望可以透過對它的研究，了解行星的起源。

（綜合報道）