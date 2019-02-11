中澳聯合研究：全球昆蟲數目大減　一百年內或面臨絕種

昆蟲是目前世上多樣性和數量最豐富的動物，牠們對所有生態系統正常運作來說非常重要，因為牠們不但可以傳播花粉，亦是很多生物的食物來源。 《衛報》周日（10日）報道，最近一份刊登在《生物保育》（Biological Conservation）學術期刊的研究指出，全世界的昆蟲數目大減，甚至面臨絕種的威脅，大自然恐怕因此面臨災難性崩潰。研究發現，超過40%的昆蟲種類數目在下降，還有三分之一瀕臨絕種，絕種的速度比起哺乳動物、鳥類及爬蟲類要快8倍，而按照昆蟲總數目每年下降2.5%的趨勢來看，預計牠們可能會在一百年內消失。

這項研究由澳洲悉尼大學（University of Sydney）教授桑切斯巴約（Francisco Sánchez-Bayo）及中國農業科學院教授維克于斯（Kris Wyckhuys）合作所寫，他們分析了73個關於昆蟲數目大減的報告，這些報告大部分都在西歐和美國進行，還有澳洲、中國、巴西和南非等地。

研究發現，昆蟲中以蝴蝶和蛾類的情況最為嚴重，例如2000年至2009年間英格蘭農地的蝴蝶種類下降58%，而蜂類和甲蟲的情況亦相當嚴重。雖然其他種類如蒼蠅、螞蟻及蚜蟲等未在研究之列，但專家估計這些品種類情況亦相似。

研究又指，一些適應力較強的昆蟲種類數目有所上升，例如美洲東部熊蜂（common eastern bumblebee）就因為較能適應農藥而數量增加，不過仍未能抵銷這股下降趨勢。桑切斯巴約教授解釋，「總有一些品種能從其他品種滅絕後所出現的真空中得益。」

專家認為昆蟲數目之所以會大減，主因是集約式農業，而其他因素如大量使用農藥、城市化及氣候變化等亦有關。桑切斯巴約教授說，「隨非我們改變製造食物的方法，否則整體昆蟲在數十年間便會面臨絕種，這對地球的生態系統會產生災難性的惡果。」

（衛報）