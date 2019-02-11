「有萬達在，上海迪士尼十年到二十年之內盈不了利。」內地富商王健林於2016年，高調向卡通動畫王國迪士尼下戰書，說旗下的萬達集團未來在全中國開15到20個主題樂園，上海迪士尼這隻「老虎」難敵十幾個萬達主題樂園這「群狼」。但時隔兩年多，老虎依然生猛，群狼卻傷痕纍纍。今時今日，來到中國搶佔主題樂園市場的，還多了一隻英國豬。 英國卡通《小豬佩奇》（Peppa Pig，港台譯《粉紅豬小妹》）過去幾年在中國內地成了當紅角色，回首國產卡通《喜羊羊與灰太狼》（簡稱《喜羊羊》）曾佔據每年賀歲檔，如今卻漸漸退出大銀幕，難道外國卡通真的更吃香？

2016年中旬、上海迪士尼樂園準備開業之際，王健林挑起這場中西主題樂園大戰。他在訪問中說，迪士尼的優勢在於IP（Intellectual Property，即知識產權）較多，但現時IP成了一個包袱，迪士尼完全在複製舊IP的形象和產品，限制創新，「現在已經不是看米老鼠、唐老鴨為之瘋狂，盲目追隨的年代了。」王健林不信西方動畫IP不敗，確信中國可建立自己的IP，擁有自家的「荷里活」與「迪士尼」。

中國主題樂園 脫不了「山寨感」

上海迪士尼開幕約半個月後，位於江西省南昌市的南昌萬達主題樂園也開幕了，園裏離不開機動遊戲、文藝表演、水上樂園，萬達樂園不賣IP，以中國傳統文化元素作招徠，主題區包括竹林秘境、五彩瓷都、世外桃源等，極具本土色彩。不過，機動遊戲上那些不知名的卡通肖像，有種莫名的「山寨感」。開業當天更被發現園內充斥着山寨版迪士尼卡通人物和產品，馬上被網民揶揄是「掛羊頭賣狗肉」。

2016年的南昌萬達主題樂園，園內的卡通肖像予人「山寨感」。（VCG）

更諷刺的是，王健林口中「太貴了」的迪士尼樂園，開業僅一年已錄得盈利，約400元人民幣的基本票價比萬達貴約一倍，卻沒嚇跑欲親親米老鼠的中國消費者。不僅迪士尼的亮麗業績摑了王健林一記耳光，萬達在2017年7月起更漸漸撤離這塊業務，宣布以93億美元把旗下76家酒店和13個文化旅遊項目售予房地產開發商融創中國；去年10月下旬更進一步把13個主題公園的運營權全部出售給融創中國，如今，各地的「萬達主題樂園」已改名為「融創主題樂園」。

萬達出售文娛和主題樂園資產是出於集團資金受壓，但主題樂園「吸金」能力欠奉，吸引力不及迪士尼樂園是不爭的事實。王健林相信主題樂園只靠中國傳統文化也可與西方的經典卡通IP匹敵，但萬達樂園的失敗，或許證明了中國民眾仍是較鍾情米老鼠和唐老鴨。

這場中西主題樂園對碰，優勝劣敗取決於質而不在量，王健林「好虎不敵狼群」之說最後無從證明。萬達的「中國迪士尼」夢碎，並不代表不靠IP招徠的主題樂園無利可圖，像香港海洋公園、美國海洋世界，不靠卡通或動漫IP支撐仍能屹立多年。但要數世上一些最出名的國際主題樂園，如迪士尼樂園、環球影城、樂高樂園（LEGOLAND），都離不開強勁的IP，卡通與漫畫英雄人物承載着童年夢想與回憶，對大人小孩都有着獨特魔力，不是「嘩啦嘩啦開個十五至二十個」就能滿足的。

英國小豬來拜年 發生化學作用

時隔兩年，又再有一個西方卡通IP紅爆中國，要拍電影、賣商品、開主題樂園。2015年，中國中央電視台少兒頻道引進了英國幼齡兒童卡通《小豬佩奇》，幾大視頻平台亦緊隨播放。這隻粉紅小豬來到中國之後，在社交網絡發生了一輪微妙的化學作用，簡單的小豬卡通畫面，被內地網民配上各種各樣的潮語和對白，還有以各地方言配音的惡搞卡通，在2017年年尾更成為網絡「梗」（笑點）走紅，衍生了諸如手錶、書包、餐具、紋身貼紙等周邊商品。佩奇紋身貼的搞笑效果，也令這隻充滿英國中產口音的四歲豬小妹，搖身一變成為「社會人」（類似廣東話江湖中人的意思）。

「小豬佩奇」經過網民之手後在社交網絡發生了化學作用，紅爆中國。（VCG）

本來很傻很天真的佩奇，經過網民之手後竟變得有點涼薄刻毒，導致與小豬佩奇相關的主題短片一度遭內地視頻平台抖音禁播，西方傳媒甚至一度稱這套幼兒卡通淪為中國政府另一個封殺對象。但事實並非如此，中國市場對這隻西方小豬敞開了大門。阿里巴巴影業與於倫敦上市的國際工作室Entertainment One（下稱「eOne」）於今年新春檔期聯合推出賀歲電影《小豬佩奇過大年》。1月中，該套賀歲電影的預告片《啥是佩奇》出街後，即在微信朋友圈「洗版」，連帶小豬佩奇概念股大漲，阿里影業在港股亦一度漲近5%。

電影融入內地真人演員、中國傳統和文化價值觀，使這套賀歲片不單純是西方產物。上映後毁譽參半，有內地網民直指電影貨不對辦，片長70多分鐘，佩奇只出現了20分鐘，每當切換到真人演出的畫面，小孩便大吵大鬧，在芸芸賀歲片之中票房亦未見理想。

不過，一齣電影成功與否，票房只是其中一部分，電影衍生出來的產品才是最賺錢的一環，如玩具、電子遊戲、影碟及收費電視等，而最後一部分就是主題樂園。《小豬佩奇過大年》及預告片《啥是佩奇》趁着豬年初至，把沉寂一時的佩奇IP再度炒熱，帶動了周邊的消費商機。1月初，阿里巴巴旗下的天貓跟eOne宣布IP合作，一起開發小豬佩奇的新產品，eOne亦計劃明年在上海及北京率先推出兩個小豬佩奇相關主題樂園，並正籌備為期三年的巡迴演出。

與外國IP合作 創新盈利模式

相比王健林與西方IP鬥個你死我活，阿里巴巴與西方IP合作似乎是雙贏的做法。雖然阿里影業難以藉着小豬佩奇賀歲片扭轉長期虧損的局面，但是，阿里巴巴集團依靠IP炒作及其電商平台，似乎找到了一套新的盈利模式。

外國動畫優質創新，加上IP經營得當，令中國影業無法輕視，小豬佩奇與上海迪士尼樂園的成功都證明了這一點。（VCG）

過去幾年，內地視頻網絡和網購迅速發展，對IP產業構成了重大影響。以往山寨卡通產品充斥市面，禁之不絕，如今冒牌貨同樣充斥各大網購平台，大型電商像淘寶、天貓、京東等，近年在版權商戶和外國政府不停施壓下，不得不正視盜版問題。雖然在幅員遼闊的中國，要禁絕盜版卡通產品並非易事，但正版授權的產品只會愈來愈多。畢竟內地消費能力持續增強，有能力選擇正版商品的人持續增加，市場對正版卡通產品的需求必然有所增長，家長就算不帶孩子入場看阿里巴巴的佩奇電影，亦可能在天貓網店給孩子買個佩奇玩具，又或者帶他們去佩奇主題樂園玩。

當然，小豬佩奇在中國紅到發紫，獲益最多的並非阿里巴巴，也不是其他獲授權業務的中國商家，而是持有版權的外國企業。外國動畫優質創新，加上IP經營得當，令中國影業無法輕視，小豬佩奇與上海迪士尼樂園的成功都證明了這一點。說到底，內地欠缺打造強大IP的能力，授權產業自然難以發展起來。

上文節錄自第149期《香港01》周報（2019年2月11日）《從小豬佩奇內地竄紅想起 國產動畫難成氣候？》。

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