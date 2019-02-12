美國重啟具爭議病毒基因改造實驗　或增加禽流感人傳人風險

美國《科學》（Science）雜誌網站上周五（8日）透過獨家報道披露，美國政府機構已「悄悄」批准曾引發巨大爭議的禽流感病毒改造實驗，有科學家認為，類似實驗或大大增加禽流感病毒在人與人之間傳播的風險。

期刊《科學》報道指，美國政府評審小組在2018年「悄悄」批准兩個實驗申請，重啟備受爭議的禽流感病毒改造實驗。其中一個項目已經獲得美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，將在數周內開始實驗；另一個項目則在等待相關資助。

禽流感病毒改造實驗曾引發巨大爭議。2011年，美國威斯康星麥迪遜大學（University of Wisconsin in Madison）病毒學教授河崗義裕、荷蘭伊拉斯謨醫學中心（Erasmus University Medical Center）研究人員富希耶（Ronald Fouchier）的團隊分別利用基因技術改造H5N1病毒，發現所得病毒能更容易通過空氣在與人相近的哺乳動物雪貂之間傳播。

有人批評指，這種傳播能力更強的病毒如遭泄漏，可能導致人類面臨巨大的安全風險。美國國家生物安全科學顧問委員會曾一度要求相關論文不得發表，世界衞生組織還專門就此召開會議，相關研究被擱置四年多。

研究負責人河崗義裕則表示樂見實驗重啟，並指美國政府已經衡量利弊，同時亦建立新的監管機制。他承認研究存有風險，但認為有利於保護人類的健康。

（新華社／《科學》期刊）