泰國少女遭大象用鼻捲起　半空狂揈2分鐘

泰國東北部素林府（Changwat Surin）上周四（7日）發生大象攻擊遊客的意外，一名19歲女大學生妮珊娜（Nishanat）竟被失控的大象用象鼻捲起她，然後在半空中狂揈達2分鐘，更拉着她猛撞向一旁的攤檔。幸好她馬上緊抱象牙不放，待大象冷靜後成功脫險，僅受輕傷。

據泰國媒體MGR online報道，當日素林府正在舉行嘉年華會，現場有很多攤販和遊客，氣氛非常熱鬧和歡樂，而妮珊娜那時正站在一旁等待與大象拍照。

這時遊行隊伍中的一頭大象突然失控，用象鼻把妮珊娜捲起，接着不停左右亂甩，甚至還將她撞向附近的攤檔，嚇得在場的人尖叫聲四起。有途人拍下這驚悚的畫面。

幸好妮珊娜一直緊抱象牙不放，沒有被大象甩飛出去。待牠冷靜下來後，她便順利脫困，醫護人員隨即上前檢查她的傷勢，發現她除了手臂擦傷並無大礙。警方推測，這頭大象可能因為無法忍受炎熱和喧鬧聲，才會突然失控。

泰國大象「強擄」遊客：有人拍下少女被大象象鼻捲起的一刻。（MGR online網站截圖）

泰國大象「強擄」遊客：少女獲救後接受治療。所幸她僅受輕傷。（MGR online網站截圖）

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（綜合報道）