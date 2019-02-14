【沒有情人節的地方】小心！　在這些國家慶祝情人節可能犯法

每逢情人節，民眾都會送花、朱古力或更多禮物給另一半，但並非全世界都會慶祝情人節，反過來有部分國家把情人節視為「大敵」。當中不是因為什麼嫉妒或是反資本主義，而是因為情人節衝擊當地宗教文化，以下是其中一些國家禁止慶祝情人節的例子。

至2018年巴基斯坦還能慶祝情人節，農民都搶着在當日出售玫瑰花，但自今年起這都要成絕景了。（Getty Images）

巴基斯坦：情人節違反教誨

巴基斯坦是其中一個最近禁止情人節的國家。巴基斯坦境內有超過6成的伊斯蘭教徒，2018年有民眾入稟法院，控告情人節是「西方傳入，違反伊斯蘭教誨的節日」，經審議後伊斯蘭堡最高法院裁決，頒令全國即日起禁止慶祝情人節。

路透社報道，早前巴基斯坦全國電視台及媒體都收到政府通知，禁止刊登情人節相關的任何廣告。當地媒體亦引述消息稱，當局同時不准在公共場上舉行任何與情人節相關的慶祝活動。

伊朗：西方的頹廢文化

伊朗同樣禁止慶祝情人節，2011年政府發表聲明，表示情人節是「西方的頹廢文化」，禁止慶祝。伊朗因和美國等歐洲國家交惡，情人節在他們眼中是俗不可耐。

印度沒有明文禁止慶祝情人節，但會勸喻若相愛不如早早結婚，所以情人節當天都會舉行盛大的集體婚禮。（Getty Images）

印度：再慶祝就話俾你父母知

印度未有明文禁止慶祝情人節，但當地印度宗教團體已發出不滿之聲，表示情人節是英國統治時期的「遺害」，需要摒棄。印度右翼政黨全印度教大會就曾在2015年發表聲明，他們將派員在情人節當日在街上巡邏，若發現有情侶親吻擁抱，就會「勸喻兩人即結婚」，否則「告發讓父母知」。

實際印度各地的宗教團體，學校或其他組織都一直呼籲社會，把慶祝情人節改為其他活動，如改為「親子家庭日」。印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的學校在2012年起把2月14日定為「Matri Pitri Pujan Diwas」日（即家長日），邀請全校家長到學校，還有誰敢慶祝？

馬來西亞當地一名女性手拿着寫有「伊斯蘭是美麗的」牌，參與反對情人節集會。（Getty Images）

馬來西亞：突襲酒店拉人

馬來西亞沒有禁止情人節，但是當地超過6成國民信奉伊斯蘭，故此情人節在當地也有爭議，曾出現反情人節集會。

2011年情人節期間，馬來西亞警方與宗教糾察隊更趁機發起一次聯合行動，突擊搜查雪蘭莪（Selangor）及吉隆坡的平價酒店，抓獲近百人。根據伊斯蘭法律，未結婚情侶禁止單獨共處。事件當時引來多國媒體廣泛報道。

沙特商舖2018年首次可公開在情人節中賣花，過去要慶祝得去黑市偷買，價格還貴得驚人。（視覺中國）

例外：沙特阿拉伯2018年起解禁

不過並非所有宗教保守的國家都反對慶祝情人節，其中一個例外是沙特阿拉伯。沙特自新王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上任後積極改革，其中一個就是打開情人節大門。

在明文禁止慶祝多年後，2018年前沙特勸善懲惡協會（即宗教糾察部）前主席加姆迪（Ahmed Qasim Al-Ghamdi）表示，愛情是人類的自然表現，因此慶祝情人節是「表現人性積極的一面」。此句等同宣布解禁情人節，傳媒紛紛拍攝沙特可打開門面公然賣花及禮物的情景，廣泛報道。