【委內瑞拉危機】高學歷無用武之地　女難民慘為養家離鄉下海賣身

委內瑞拉不單出現「雙總統」的政治亂局，當地經濟近年更是陷入崩潰狀態，民不聊生，數以百萬民眾只好離鄉別井到鄰國如哥倫比亞等，謀求新出路。 這些委內瑞拉難民之中，不少都是擁有專業資格的高學歷人士，希望可以找到新工作，但在異鄉事事艱難，殘酷現實令一些女難民苦無他法，有護士、律師為養活家中的孩子，下海賣身賺錢。

瑪麗莎（Mariza）本來是一位執業護士，她在2017年留下母親和三名小孩，由委內瑞拉逃亡到鄰國哥倫比亞。她和不少擁有專業資格的難民一樣，以為可以在新天地找到相同的工作，結果卻完全相反，甚至連清潔工的空缺都找不到。

瑪麗莎面對生活拮据，唯有選擇以自己的身體作為生財工具。她坦然要作出這個決定並不容易，但作為一位母親，她只可以見步行步，換取家人的溫飽。

今天一個男人，明天是另一個......（作為母親）你已經沒有任何想法，只做你需要做的事。 瑪麗莎（Mariza）

瑪麗莎表示，在委內瑞拉的生活非常艱難，即使她是執業護士，15天的工資才足夠買一袋麵粉。再加上商店只准營業兩天，而且不保證可以買到生活必需品，所以大家到店舖時只可掃清貨架上所見的東西。故鄉的悲慘環境，迫使她離鄉。

這真的很令人沮喪，因為你知道你能工作，我之前用了5年時間苦讀、準備我的工作，但現在根本不能執業，我覺得自己「失去」這5年了。 瑪麗莎（Mariza）

委內瑞拉危機：委內瑞拉近年經濟崩潰，超過300萬名民眾流落異鄉成為難民，據聯合國難民署（UNHCR）2018年11月的數字顯示，哥倫比亞接收了大約100萬名委內瑞拉民眾。這些難民本來以為可以在新天地改善生活，可是等待他們的卻是接二連三的找不到工作場面。（Gety Images）

委內瑞拉1月底爆發政治危機，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）至今仍然強調自己獲民眾支持。瑪麗莎認為，自己和家人多年來都支持馬杜羅及前任總統查韋斯（Hugo Chavez），兩者同樣靠國家充足的石油資源賺錢，再將所得投放在社會保障政策。當地油價近年卻急速下滑，經濟崩潰，導致饑荒、物資短缺。民眾出國由以往度假消遣，變成改善生活的逃亡之旅。

她坦言賣身生活非常危險，但被問到如果母親知道女兒為了生活鋌而走險，瑪麗莎承認會令母親痛心，但相信對方會明白自己的苦衷。

委內瑞拉危機：首都卡拉卡斯（Caracas）一間超市的情景，見到不少貨架都空空如也。有逃亡到哥倫比亞的難民表示，即使像執業護士這類型專業人士，15天的工資都只可以買到一袋麵粉，可見普通民眾的生活水平如何惡劣。（Getty Images）

像瑪麗莎這類型的委內瑞拉高學歷難民，未能發揮一己所長，反而要賣身，並非單一例子。作為兩孩之母的前律師Malcia，同樣逃亡到哥倫比亞，本來已做好從事清潔工、褓姆的工作，但最後什麼也找不到。

我在委內瑞拉時，已經快要瘋了，到了這裏來，同樣是要瘋了，因為我在做着不光彩的事，為了求存。 兩孩之母、前律師Malcia

對於一眾未成年女難民而言，要找到工作可謂難上加難。17歲的埃麗卡（Erica）抱着7個月大的兒子逃亡到連接委內瑞拉邊境的哥倫比亞城鎮庫庫塔（Cucuta）。她本身未成年，加上庫庫塔是哥倫比亞失業率最高的地區，結果埃麗卡無可奈何下被迫下海賣身，賺取生活費。

埃麗卡原本希望成為一位獸醫，她認為馬杜羅政府破壞了自己的夢想，即使如此，她身為一位母親，始終願意為7個月大的兒子付出一切，讓他不會沒有尿布或奶瓶可用。埃麗卡稱「我是個孩子，但我也要養活自己的孩子」，像她這樣的個案，或者只屬數百萬的委內瑞拉難民悲歌的冰山一角。

（美國有線新聞網絡）