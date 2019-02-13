日本抗議韓議長要求明仁天皇道歉　韓國政府為言論辯護

韓國國會議長文喜相上周五（8日）接受國彭博社（Bloomberg）訪問時，要求即將退位的日本明仁天皇向慰安婦受害者道歉。言論一出，引發日方連續兩日抗議。 日本外相河野太郎表示不能接受，並譴責言論「極其無理」。有消息人士指，首相官邸和外務省內認為「不得不和文在寅政府保持距離」。 韓國外交部為此辯護指，有關言論是站在受害人的立場上，強調日方應拿出誠意，並指政府將明智地解決歷史遺留問題，致力於發展面向未來的韓日關係。

日本官房長官菅義偉周二（12日）在記者會上透露，政府將文喜相的發言視為問題，從上周五起連續兩日向韓方表示抗議。外相河野太郎也在眾議院預算委員會會議上譴責說：「無論如何不能接受。這是極其無禮的發言。」目前預計韓方不會接受有關抗議，日韓關係將持續冷淡。

韓國外交部發言人鲁圭德同日回應，有關言論是站在受害人的立場上，強調日方應拿出誠意，恢復受害者名譽及尊嚴，治愈她們的心靈創傷。他強調，政府將明智地解決歷史遺留問題，致力於發展面向未來的韓日關係。

過去亦曾經有韓國政要要求日本天皇就歷史問題道歉。2012年，時任韓國總統李明博發言稱若想訪韓，天皇應發自內心道歉，日本的野田政府對此表示抗議，之後發展為兩國摩擦。此次文喜相的發言，有消息人士指，日本政府認為「會加速關係惡化」。

（共同社／韓聯社）