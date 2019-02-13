【墨西哥大毒梟】古斯曼或在「超級監獄」終老　翻牆越獄成絕響

墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquin Guzman Loera）周二（12日）被美國聯邦法院裁定10項販毒罪名成立，擇日判刑。外界普遍預期他將會被判終身監禁，但這名人稱「矮仔」的著名毒梟曾經兩度由墨西哥最高設防的監獄成功甩身，到底美國方面會用甚麼方式「招呼」他？

美國多間傳媒指出，古斯曼「終老之地」很大機會是位於科羅拉多州佛羅倫斯市（Florence）的聯邦超級高度設防監獄（Administrative Maximum Facility，ADX），紐約約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）教授庫哈爾斯基（L.Thomas Kucharski）認為他在該監獄逃出生天的機會是零。

墨西哥大毒梟案：古斯曼很大機會被送到位於科羅拉多州佛羅倫斯市（Florence）的聯邦超級高度設防監獄（ADX）渡過餘生。這座美國最高度設防的監獄有「洛磯山脈惡魔島」之稱，象徵它的恐怖。（VCG）

洛磯山脈的「惡魔島」

ADX佛羅倫斯位於科羅拉多州首府丹佛市以南大約185公里，該處地勢偏僻，有「洛磯山脈惡魔島」之稱，證明其地位和恐怖與上世紀臭名遠播的三藩市惡魔島（Alcatraz Island）看齊。

ADX佛羅倫斯在1994年啟用，至今都沒有人可以成功脫獄。華爾街監獄顧問社（Wall Street Prison Consultants）創辦人萊文（Larry Levine）認為，該監獄可謂為古斯曼這類型囚犯而設。萊文形容ADX的囚犯被關在特別設計的「監控囚室」，像獄中有獄。每名囚犯每天留在獨立囚室超過22小時，令他們與世隔絕。

據美國政府的資料顯示，每間囚室都設有一個1.07米高、非常狹窄的窗戶，囚犯無法見到外面或其他囚室的人。當局亦特別設立限定，阻止部份囚犯在監獄內建立影響力，避免出現幫派鬥爭。而這些囚犯每天的「娛樂」都是透過設於室內的電視收看特定節目，如教育電視、心理輔導或宗教服務等。

墨西哥大毒梟案：被囚禁在ADX佛羅倫斯的囚犯基本上整天都是單獨困在囚室，但間中可以獲准到會客室與親友見面。（VCG）

「超級監獄」雲集VIP？

古斯曼一旦被送到ADX佛羅倫斯，他將會和不少知名罪犯成為「鄰居」，美國聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons，BOP）網站顯示，1993年紐約世貿中心炸彈案主謀尤塞夫（Ramzi Yousef）、波士頓馬拉松炸彈案主犯焦哈爾（Dzhokhar Tsarnaev）、上世紀80年代令人聞風喪膽的天才炸彈客卡欽斯基（Ted Kaczynski）等人都是被囚在當地。

ADX佛羅倫斯收容了超過400名囚犯，但他們並非全部都像焦哈爾或尤塞夫是超級罪犯，反而是有9成囚犯都是在其他監獄涉及襲擊獄卒或室友，最終被移送到超級監獄。

墨西哥大毒梟案：古斯曼在2015年7月由監獄廁所成功逃獄，圖為他逃走的地道，隧道沿路有照明工具、電動車及路軌。（法新社）

（路透社）