【有片】不滿小狗吃糞便　韓女退款不成掟死3個月大狗狗惹公憤

韓國上周六（9日）發生一宗虐畜案件，引來全國關注。一名女子因不滿剛在寵物店購買的3個月大狗狗會吃自己的大便，要求寵物店退貨不果，一怒之下竟然在店內拋擲小狗，以示丟棄之意，卻導致小狗慘死。寵物店透過閉路電視拍攝過程，事件在韓國惹來廣泛報道，引起公憤。

上周六（9日）在江原道江陵市一間寵物店，一名20多歲女子花約50萬韓圜（約3500港元）購買一隻3個月大的小狗。7小時後她回到寵物店，要求退款。

該女子稱她無法接受該小狗會在如廁後吃自己的大便，因此要求退回小狗並退款，店員表示可再稍為觀察數日，女子不肯並與店員發生爭執。期間女子把小狗從袋中取出，朝另一名店員拋擲過去。因事發突然店員未有接着小狗，小狗撞到店員胸前後倒在地上。女子之後施然離去。

事後店員聯絡事主，事主反稱自己有養其他狗都沒這問題，是店員故意害死小狗等的。（網絡截圖） 小狗頭部重創死亡 事後小狗雖仍清醒，但店員很快發現牠無法進食並一直嘔吐，經檢查後發現小狗腦內出血嚴重中風，懷疑是該女子在拋擲小狗後造成。小狗之後情況急轉直下，翌日凌晨死亡。 寵物店事後聯絡該女子，女子卻反稱寵物店殺害了小狗，並在自己的Facebook上伸冤，稱該寵物店不願退款還要陷害她。事件驚動警方介入調查，但在查看寵物店閉路電視後，指出這名女子涉嫌虐畜。 事件經媒體報道後引起公眾注目，大批網民前往該女子的「伸冤」貼文留言，批評女事主說謊、殘忍並無資格飼養寵物。 狗隻吃糞常見 可糾正習慣 狗隻因天性及各種原因，有時會把自己的糞便吃下，這是飼養狗隻一個常見的問題，主人可用各種方法教導狗隻糾正習慣。 在韓國殘害寵物或虐畜可面臨最高兩年監禁及罰款2000萬韓圜（約14萬港元）。 該女子接受傳媒訪問，稱當時無想過如此會把小狗「掟死」，並稱為當日行為感到後侮。不過她的道歉未能釋除公眾憤怒，有網民已在青瓦台網頁上發起投票，要求警方嚴懲涉事女子，得到數百人響應。

（韓國時報）