火星探測車「機遇號」證實「陣亡」　NASA宣布任務圓滿結束

美國太空總署（NASA）周三（13日）表示，仍未能與失蹤8個月的無人駕駛太陽能探測車「機遇號」（Opportunity）取得聯繫，證實「機遇號」已「英勇殉職」，宣布正式結束歷時近15年的火星任務。

美國太空總署在加州帕薩迪納（Pasadena）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）召開記者會，宣布「機遇號」證實「陣亡」。早前一場沙塵暴令「機遇號」與NASA失去聯絡，當局指，過去已多次嘗試與「機遇號」取得聯絡，傳送超過800個指令，但仍杳無音訊，最終決定中止任務。

NASA科學任務理事會的副行政官楚比興（Thomas Zurbuchen）表示，周二晚與團隊一起作最後努力，嘗試聯絡「機遇號」，但訊號發射到天邊後，周三早上仍無回音。他正式宣布，「機遇號」任務完成。

「機遇號」多年來造出多項壯舉，包括單日在火星上「步行」220米，並且於登陸地點發現赤鐵礦（hematite），意味火星很有可能曾經存有液態水。

機遇號陣亡：近15年來，機遇號盡忠執行火星任務，向地球傳回超過21.7萬張照片，包括15張360度彩色全景圖。（美聯社）

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「機遇號」在2004年1月25日登陸火星，原本只預計執行90日的任務，但結果出人意料，在當地「服役」近15年，走過45公里路程，成功締造探測車行駛距離的紀錄。但到2018年，大規模的沙塵暴席捲火星擋住太陽光，令「機遇號」的太陽能電池停止充電，進入休眠狀態。

NASA工程師一直竭盡所能與「機遇號」重新聯繫，但仍然未有成果，「機遇號」最後一次傳出音訊已是2018年6月10日，即是失蹤8個月。

（綜合報道）