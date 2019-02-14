【情人節】日本女性送朱古力習俗已成過去？　友情牌成吸金新戰線

2月14日是情人節，很多男性會趁這一天向女性送花或朱古力，以表愛意。在日本的情況則相反，女性會向男性派朱古力，無論是普通關係的「人情（義理）朱古力」或是帶有向真命天子表白成份的「本命朱古力」，對於當地糖果企業而言，這為他們帶來無限商機。 這個情況在2019年出現變化，不少日本女性都表示捨棄向男性送朱古力的習俗，到底原因何在？

情人節＝掘金最佳時機

日本自1958年開始慶祝情人節，當時一間糖果商Mary Chocolate大肆宣傳女性應該送朱古力，結果這個策略非常奏效。到了1980年代更推出「3．14白色情人節」，讓在情人節收到朱古力的男性可以向女性回禮，大家是否收得高興並不重要，反而是糖果商在這兩個日子賺得盤滿砵滿。

日本記念日協會（Japan Anniversary Association）的數字顯示，當地在2019年情人節的朱古力銷售額估計有11億美元。市場研究機構Mordor Intelligence的報告更指，日本人用於糖果的開支遠比中國和印度為高。

情人節：日本在情人節流行由女性向男士贈送朱古力，因此這個日子就成為各商家的掘金機會，有估計指當地2019年情人節的朱古力銷售額會有11億美元。（Getty Images）

「與其被迫，不如別參與」

東京一間百貨公司最近進行市場調查，6成受訪女性表示會在情人節當日買朱古力送給自己，只有3成半受訪者計劃向男同事贈送朱古力。導致出現這種變化的其中一個原因，或與職場上司濫用權力強迫女下屬送禮有關。正因如此，朱古力生產商Godiva在2018年以此為契機，在報章刊登頭版廣告，呼籲「別勉強送人情朱古力」，鼓勵大家真心選擇禮物。

情人節：日本面對單身率上升，有商家就將情人節朱古力重新包裝為「友情朱古力」，希望顧客可以與朋友分甘同味之餘，同時為銷售業務開拓新客源。（Getty Images）

「好友分享」的新策略

糖果公司除了面對人情朱古力銷售下滑的風險外，另一個社會現象亦令他們決心尋求新營銷策略。日本近年結婚率下降，當地厚生勞動省轄下的國立社會保障・人口問題研究所數字顯示，2015年的日本50歲男女單身比例分別為23%及14%，創下歷史新高。所以糖果公司就想出了「友情朱古力」，讓這些單身族可以與朋友一同分享朱古力，同時保持朱古力銷路。

在情人節前夕，東京百貨公司的朱古力特賣場迫滿購物的女性，其中一位顧客表示，她非常喜歡吃朱古力，而且有很多期間限定的產品，所以她願意花費更多。有售貨員認為，客人較為傾向購買較為貴價的朱古力禮盒，再加上獨特的外形和包裝，令不少「相機先食」的人可以在網上「呃like」。

情人節：日本不少糖果商推出情人節限定的朱古力產品，百貨公司的朱古力特賣場因此人頭湧湧，完全不愁沒有生意。（Getty Images）

單身族的「革命」

就在百貨公司有大批民眾購買朱古力的同時，東京澀谷街頭上周六（9日）就有一批人遊行，聲言粉碎「戀愛資本主義」。發起遊行的「革命性不受異性歡迎同盟」（革命的非モテ同盟，革非同）已經連續12年舉辦類似活動，組織批評企業利用情人節鼓吹不必要的消費，同時令單身族在這一天感到內疚。有成員認為，職場男士可能會比較收到的朱古力數量和價值互相比較。上智大學比較文學助理教授秋菊姫（Kukhee Choo）亦有相同觀點，她指出如果禮物盡歸受歡迎的男同事手中，將會打擊其他同事的士氣，影響職場氣氛，因此有公司已經禁止送朱古力的習俗。

情人節：日本有一眾單身族不滿商家利用節日吸金，同時打擊他們的自信，於是組成「革命性不受異性歡迎同盟」，每年情人節前夕都會發起遊行，抗議「戀愛資本主義」。（Getty Images）

（美國有線新聞網絡／共同社）