NASA公開最新太空任務　目標研究宇宙起源

美國太空總署（NASA）周四（14日）在網站表示，將會進行一個為期2年的太空任務，目標是研究宇宙的起源和進化，並找出在銀河系的行星系中，形成生命的成分有甚麼共同之處。 這項任務被稱為「Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer」（簡稱SPHEREx），預計相關儀器會在2023年開始執行任務，在尚未計算發射成本之下，預計將花費2.42億美元（約18.9億港元）。

NASA科學任務理事會副行政官楚比興（Thomas Zurbuchen）說，「這次美妙的任務將會成為天文學家的獨特數據寶庫，它會繪畫一個前所未有的銀河系地圖，當中包含宇宙歷史第一刻的『指紋』。我們亦會得到新線索，是關於科學上其中一個最大謎團：在宇宙大爆炸後，是甚麼使宇宙在少於一納秒的時間內如此快速膨脹？」

SPHEREx會使用近紅外光及光學每6個月測量天空一次，並從銀河系裏超過1億顆星，以及其他3億個星系中收集數據，又會在誕生恆星的分子雲（stellar nurseries）範圍裏尋找有機化合物和水。另外任務將利用96種不同色帶去繪畫一個天空地圖，解析度比以前任何一張都要高；SPHEREx亦會為即將進行的任務如詹姆士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）等確定目標。

NASA署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）在聲明中稱，「我對這次新任務感到興奮，它不止擴張了美國強大的太空任務艦隊，致力於揭開宇宙謎團，而且對一個平均發展、包含各種大小任務的科學計劃來說是一個重要的部分。」

（綜合報道）