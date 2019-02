NASA公開最新太空任務　目標研究宇宙起源

美國太空總署(NASA)周四(14日)在網站表示,將會進行一個為期2年的太空任務,目標是研究宇宙的起源和進化,並找出在銀河系的行星系中,形成生命的成分有甚麼共同之處。

這項任務被稱為「Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer」(簡稱SPHEREx),預計相關儀器會在2023年開始執行任務,在尚未計算發射成本之下,預計將花費2.42億美元(約18.9億港元)。