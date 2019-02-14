【光榮退休】重温機遇號探索歷史　為火星曾存在水提供大量證據

美國太空總署NASA的火星探測車「機遇號」（Opportunity），自2018年一場沙塵暴後失去聯絡，NASA經過多月嘗試喚醒不果，結果只能在周三（13日）宣布「死訊」，機遇號榮休任務結束。

機遇號在火星上利用機械臂自拍的真實映像。（路透社）

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2018年5月火星發生星球級沙塵暴，沙塵覆蓋約四分一個火星。機遇號使用太陽能提供電力，NASA為節省電池決定讓其進入休眠狀態，等待沙塵暴過後再度喚醒，誰知機遇號自此一睡不醒。

大量證據火星曾存在水源

機遇號如此「陣亡」故然可惜，但NASA仍宣布任務「完滿結束」。之所以完滿，是因為機遇號早已超額完成任務，並創下多個創舉。

2003年火箭帶着機遇號升空，並在2004年1月飛抵火星，開展探索計劃。機遇號任務主要測量降落周遭的岩石及土壤，同時尋找火星有否水源的痕跡。機遇號成功發現多個證據，足以證明火星「曾存在水源」。

機遇號發現火星的地表有着各種「有水才能形成」的各種礦物形態，如黃鉀鐵礬（一種含水份的鉀、鐵礦物）、晶簇（一種需有水才會出現的礦物質結晶）、及大量藍莓石（一種有水才形成的赤鐵礦）等。科學家甚至表示機遇號降落地點，在遠古時代很可能是一片汪洋。

大量超額完成任務

機遇號也創下不少壯舉。科學家原計劃機遇號只有90天的任務壽命，但實際機遇號自2004年至最後一次休眠已運作近15年，遠超所有外星探測車。

機遇號在火星運作期間行走了45.16公里，包括成功翻越斜度達32度的山坡，為人類拍下超過20萬張的火星照片。以上都超過了歷來所有外星探測車的紀錄。

火星上的藍莓石。這些赤鐵礦需經水沖洗才能形成，是火星上曾存在水的重要證據之一。（視覺中國）

曾成功在星球級沙塵暴後存活

同時機遇號亦成功跨越兩次危險障礙，第一次發生在2005年：機遇號在行走中陷入沙堆，多個車輪被流沙纏着無法移動。科學家花了6星期終於找出方法讓機遇號脫困，繼續旅程。

第二次發生在2007年：火星挖起星球級沙塵暴，大量沙塵遮擋太陽光。NASA決定讓機遇號休眠以待沙塵暴過去，結果兩個月後沙塵暴逐漸減弱，陽光重新照射地面讓機遇號電池充電，成功蘇甦過來。

2018年5月，火星再次挖起星球級沙塵暴，火星幾乎所有陽光都被遮蓋迫使機遇號停止運作。但這次機遇號休眠後再沒有醒來，科學家嘗試利用各種方法聯絡都沒法喚醒機遇號。

在長達8個月失去聯絡後，NASA只能在周三（13日）宣布機遇號的「死訊」，結束長達15年的任務。

回望曾走過的長長道路，機遇號在火星上留下45公里走過的痕跡。（視覺中國）

火星任務仍然繼續

然而人類對火星的探索未有結束，火星現在還有其他探測器正執行任務，未來亦會有更多新成員加入。

NASA的「好奇號」（Curiosity）自在2012年抵達火星後，仍正常運作中。另一架「洞察號」（Insight）亦在2018年11月抵達火星，在3個月的佈署期後，洞察號將投入運作，開始研究任務。

除了美國，歐洲與俄羅斯合作的火星探測計劃（ExoMars）已完成上半階段，第二階段的探測車將預定在2020年發射。而中國亦在2016年宣布火星探測計劃，同樣預計在2020年發射螢火二號探測船。