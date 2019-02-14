沙特推App助男監護人追蹤女眷　美人權人士要求下架

沙特阿拉伯政府一款名為Absher的免費手機應用程式（APP），專門讓男性監護人追蹤女性親屬，包括掌握她們的出入境時間。美國人權人士周三（13日）表示，Google和蘋果（Apple）應立即從網上商店移除這款應用程式。

美國人權人士2月13日表示，Google和Apple網上商店應該移除沙特阿拉伯政府一款允許男性監控女性親屬出境旅行的手機應用程式Absher。（App Store截圖）

這款由沙特內政部研發的手機應用程式Absher，允許男性更新或撤銷其妻子及其他女性親屬的國際旅遊許可，她們一旦使用護照，男方可以獲得短訊通知。目前，Google和蘋果的阿拉伯文版網上商店均可下載這個App。

人權觀察組織（Human Rights Watch）中東女權問題專家貝古姆（Rothna Begum）表示：「這款應用程式的部分設計歧視女性。現代科技令男性監控人更方便地完全掌控女眷，使得男性生活更加輕鬆，而女性的生活卻因此更受限制。」

她續指，僅得少數女性會更改監護人的手機設定，讓Absher轉為對自己有利，但這種案例少之又少。Google和蘋果暫未置評。

（路透社／中央社）