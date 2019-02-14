空中巴士A380黯然停產　訂單不足　「身形龐大」是死因？

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周四（14日）以銷售表現欠佳為由，宣布將停產「巨無霸」A380客機，在2021年交付最後一架，意味面世十多年的A380，被迫成為歷史。 這款客機曾被視為歐元單一經濟體象徵的工業產物，受到旅客喜愛，但卻無法吸引航空公司大量下單，無力稱霸市場，最主要的原因與它的龐大體形有關。

A380在2007年正式投入服務，載客量達到約550名乘客，比主要競爭對手波音公司（Boeing）的787夢幻客機（Dreamliner）更多，因此空中巴士當時以提升中、長途航線效率為賣點，吸引航空公司下訂單。

空中巴士A380以舒適見稱，其頭等艙的設施恍如空中酒店，因而大受旅客歡迎。不過航空公司要每個航班都滿座才可以回本，基本上是不可能的任務。（路透社）

生不逢時的巨無霸

A380面世時，全球旅遊業正走出2001年美國911襲擊的陰影，民眾外出遊玩的數字有上升趨勢，航空公司希望透過A380的高載客量增加收入和降低成本。當時空中巴士認為可以售出大約750架同款客機，並逐步淘汰有半世紀歷史的波音747客機。

全球經濟在2008年經歷金融海嘯，對於飛機的需求下降，加上使用A380的航線需要滿座才可以回本，導致空中巴士的如意算盤打不響。相反機型較細小的787夢幻客機擁有與A380相若的飛行速度。

澳洲航空（Qantas）前首席經濟學家、現任航空情報與研究中心（Airline Intelligence & Research）董事總經理韋伯（Tony Webber）認為，以悉尼飛往洛杉磯為例，派出兩架雙引擎波音787的耗油量相等於一架四引擎的A380，波音787的運作成本相對便宜。

阿聯酋航空是A380的最大買家，該公司在2017年接收旗下第100架A380客機。預計該系列客機最終只有大約300架投入服務，與空中巴士初時預計的超過700架目標相距甚遠。（路透社）

「身體龐大，走位不夠靈活」

A380的另一致命缺憾是編排航線不夠靈活，它只可以在主要機場升降，而且這些機場都要大量投資修建可以容納A380的設施。波音則將787夢幻客機定位於點對點航線，減少乘客轉機的煩惱，結果航空公司都改用更輕巧和節省燃油的機種，導致空中巴士2017年「食白果」，沒有新的A380訂單，反而787夢幻客機有94張新訂單。

空中巴士本來寄望不斷擴張的中國旅遊業市場可以為A380起死回生，可惜這個奇蹟出現前，A380的最大買家阿聯酋航空（Emirates）決定擱置購買A380的計劃，改為引入更新款和較小的A350客機。澳洲航空（Qantas Airways）也在2月7日宣布，取消8架A380的訂單。

其他有份購買A380的航空公司如英航及全日空亦表明沒有增添同型機種的計劃，據飛行網站FlightGlobal資料顯示，空中巴士只餘下79張A380訂單。

空中巴士將停產A380，在2021年交付最後一架該型號客機，象徵這個系列面世十多年就成為歷史名詞。（路透社）

最後一架A380在2021年交付後，這款空中巨無霸的總數大約300架，與當年750架的目標相比差一大截。有航空業人士認為，空中巴士的尊嚴或因此蒙上污點。

（綜合報道）