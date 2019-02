位於英國威爾特郡(Wiltshire)、有數千年歷史的巨石陣究竟是如何建造的,這個問題已困擾研究人員多年,如今或許有新的線索。《國家科學院學報》(Proceedings of The National Academy of Sciences)周一(11日)刊登的一項瑞典研究表明,巨石陣可能由7000年前的法國狩獵採集社會所建。