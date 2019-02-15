越南師範大學收生設最矮身高限制　校方解釋屬健康指標

越南胡志明市師範大學（Ho Chi Minh City University of Education）近日公布最新招生規定，其中一項要求男生身高達到155厘米或以上，而女生必須達150厘米或以上，這項規定惹來非議。該校培訓部副主任黎潘國（音譯，Le Phan Quoc）表示，學校需要確保學生健康良好，足以應付日後的教學工作，而身高是健康指標之一。

胡志明市師範大學近日公布的2019年招生章程裏出現身高限制，男生必須達155厘米以上，女生則至少高150厘米；體育相關科目的要求更高，男生身高至少165厘米、體重50公斤或以上，女生則要155厘米或以上、體重不可低於45公斤。

培訓部副主任黎潘國解釋，考慮到教師管理秩序和講課時的情況，有必要確保他們健康良好，而身高是其中一項指標。他又引述數據指，在2009至2010年間，越南20歲男性平均身高為164厘米，女性為153厘米，因此學校的要求合理可行。他強調，若有特殊情況，校方也會酌情處理。

阮皇教育集團（Nguyen Hoang Education Group）的品質保證部主管武氏芳英（音譯，Vu Thi Phuong Anh）指出，這些項定有冒犯性，歧視較矮的學生，亦沒有考慮體重；另外，新生只有18歲，還有機會再長高。她認為，該校可能是想改善教師的形象，但與其把重點放在外表，學校應該加強培訓老師的談吐舉止、教學方法，以及社會技能。

（英國廣播公司）