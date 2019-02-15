亞馬遜不敵輿論壓力　放棄紐約建第二總部

亞馬遜（Amazon）周四（14日）突然宣布取消在紐約長島市（Long Island City）興建第二總部。計劃原預計會為當地帶來2.5萬個職位，當地政府曾承諾向公司提供近30億美元（約235億港元）的稅務優惠，惟公眾不滿政府的做法，同時擔心推高樓價。

亞馬遜原定於紐約長島市興建第二總部，最終在各界反對下被迫撤回計劃。（美聯社）

亞馬遜在網上宣布有關決定，稱對此感到失望，強調公司熱愛紐約，目前未有計劃另外選址興建第二總部，將繼續於維珍尼亞州阿靈頓（Arlington）和田納西州納許維爾（Nashville）興建新的辦公室。阿靈頓辦公室為第二總部的一部分，估計會有2.5萬名員工，而納許維爾辦公室規模較小，只有5000人。

公眾對政府提供亞馬遜的稅務優惠表達強烈不滿，形容計劃向全球其中一間最大的公司送上「奢侈贈品」，而且大部分紐約市民均未能從中受惠。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和市長白思豪（Bill de Blasio）一直極力遊說亞馬遜落戶紐約，白思豪批評亞馬遜突然取消計劃，認為當局提供機會在世上最好的城市營商，但亞馬遜卻選擇放棄機會。

2018年11月，亞馬遜宣布在皇后區長島市興建新總部，預計耗資25億美元（約196億港元）。

（美聯社）