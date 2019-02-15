被指糧食短缺　朝鮮舉辦全國烹飪大賽　主辦單位：人民自給自足

朝鮮近日舉辦全國烹飪大賽，約300名廚師聚集在平壤一間國營餐廳，要在3天內比賽烹調40道料理，優勝者將獲得食譜、廚具、獎狀及獎牌。惟朝鮮有約1090萬人沒有飽飯吃，令人質疑在當地長期缺乏糧食之下，仍大費周章舉辦全國烹飪大賽。

朝鮮全國烹飪大賽：約300名廚師聚集在平壤一間國營餐廳，在3天內比賽烹調40道料理。（視覺中國）

參賽者仔細製作各種精緻的佳餚，從豆沙餡的三色米糕到傳統韓國食品「藥果」（yak kwa）都應有盡有，吸引民眾前來圍觀，更有人拿出手機錄下料理製作的步驟。擔任評審的糕點師父韓鍾國（Han Jong Guk，音譯）說，「朝鮮食物之所以出色，是因為口味鮮明且清爽，沒有任何混雜的感覺。例如魚類料理的味道像是真正的魚，而雞肉吃起來也像是真正的雞肉。這是朝鮮菜的主要特色。」

這場烹飪大賽表面雖然風光，但現實是朝鮮根本無力養活人民。朝鮮90年代爆發名為「苦難的行軍」（Arduous March）的大飢荒，造成數十萬人死亡，至今朝鮮的糧食生產水準仍遠低於國際平均值，人民依然面對嚴重營養不良的困境。

朝鮮全國烹飪大賽：參賽者仔細製作各種精緻佳餚，吸引民眾前來圍觀。（視覺中國）

聯合國糧食及農業組織本周在「2019年需求與優先事項」的文件中表示，「長期糧食缺乏保障和營養不良的現象廣泛」，又指朝鮮至少有43％的人口（約1090萬人）受食物短缺影響，而且有三分之一的兒童無法獲得最低限度的營養條件，還有五分之一的兒童因為長期營養不良而發育遲緩。

負責籌辦大賽的朝鮮廚師協會中央委員會官員金錦勳（Kim Kum Hun，音譯）駁斥有關疑慮。他堅稱社會主義終將獲得勝利，「那些人看到廚藝大賽之所以感到驚訝，是因為他們不了解我們的人民。即使遭受制裁或沒有白米，我們的生活仍不受影響，我們能自給自足。」

（綜合報道）