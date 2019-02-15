法國小鎮頒禁令：寵物狗長時間吠叫　主人罰款602元

法國北部小鎮弗基耶爾（Feuquieres）鎮長頒布禁令，自周一（11日）起禁止當地寵物狗長時間吠叫，否則狗主將面臨68歐元（約602港元）罰款。

事緣小鎮有位居民飼養的狗經常持續吠叫，嚴重擾民。鎮長艾蒂安（Jean-Pierre Estienne）表示：「這位居民飼養了幾隻狗，有些是大狗。我們曾多次嘗試與她對話，但都無疾而終。我們實在沒有其他辦法，我不能坐視不理。」

艾蒂安續指，頒布禁令是為了應對狗隻日夜不停地吠叫，而非反對犬類。他接受《巴黎人報》（Le Parisien）採訪時表示：「我們不會因為零星的狗吠聲，就對狗主罰款。但當居民決定飼養狗隻時，便有責任教育牠們。」

地方議會2月初通過這項禁令，包括禁止狗主不在寵物狗身邊時，將愛犬單獨關在封閉區域內，以防狗隻因找不到主人而長時間或反復吠叫。如果狗吠聲打擾鎮上1400名居民休息，牠們將被關在屋內。一旦有人投訴，違者（狗主）將面臨罰款。禁令遭動物保育人士批評。

法國弗基耶爾（Feuquieres）小鎮受狗吠聲困擾，鎮長艾蒂安（Jean-Pierre Estienne）頒布禁令，自2月11日起禁止當地寵物狗長時間吠叫，否則狗主將面臨約602港元罰款。（視覺中國）

（英國廣播公司）