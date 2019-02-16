【尼日利亞大選】年輕人選老總統　候選人爆「替身」疑雲

尼日利亞是非洲最大產油國家，其經濟和人口增長發展迅速，周六（6日）舉行總統和國會選舉備受外界關注。該國人口的年齡中位數為18歲，競逐總統寶座的卻是兩名年逾70歲的老人，其中一人甚至爆出「替身」疑雲。 除了老人政治問題外，尼日利亞選舉也面臨大量「假新聞」、「幽靈選民」和暴力等問題，為是次選舉蒙上陰霾。

尼日利亞大選：聯合國估計，尼日利亞2050年人口將會多達4億人。圖為當地河流州（River State）的一場總統選舉造勢大會。（路透社）

尼日利亞選舉之所以重要，是由於當地龐大石油資源和驚人增長速度，該國甚至已是非洲最大經濟體。

當地石油和天然氣資源非常豐富。作為石油輸出國組織（OPEC）成員之一，尼日利亞石油出口佔據大部分國家經濟收入。外界預料該國2050年會躍升成世界20大經濟體之一。

尼日利亞人口超過1.7億，國民年輕且人口迅速增長。根據聯合國統計，該國到了2050年人口將突破4億，成為全球人口第三多國家，發展潛力龐大。

尼日利亞大選：現年76歲的尼日利亞總統布哈里（中）爭取連任，他曾承諾打擊貪污和國內的恐怖組織「博科聖地」。（視覺中國）

根據尼日利亞國家選舉委員會指出，有8400萬選民登記投票，當中有51.1%的選民年齡是介乎於18至35歲。

尼日利亞人口年齡中位數僅為18歲，雖然人民富有年輕活力，但是兩名主要總統候選人都年過70歲。

爭取連任的布哈里（Muhammadu Buhari）和反對派的前副總統阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）分別為76歲和72歲，形成「年輕人票投老人領袖」的局面。這兩人分別所屬的政黨，實際上自1999年起輪流統治該國。

年輕人渴求轉變和扭轉國內失業率高企的情況，但兩名來自北方穆斯林社區的熟悉面孔令他們失望。20歲學生納撒尼爾（Dorcas Nathaniel）表示，曾希望最少一名候選人能提出富啟發性的政策，但最終無所發現。

尼日利亞大選：當地年輕人渴望求變，但兩名年老的主要總統候選人在政策上均沒有新意。（美聯社）

現任總統布哈里2015年當選，曾為軍人並在1983年出任國家元首，但兩年後因政變下台。，他2015年捲土重來，成為該國民選總統，承諾打擊貪污和恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram）。

布哈里掌權後健康欠佳，曾於2017年到英國養病3個月。由於他沒有交代病情而惹來各方揣測。其中一段網上流傳，觀看次數達50萬次的說法聲稱，布哈里已病重過身，並由一名樣兒相似的蘇丹男子賈布里勒（Jubril）擔任「替身」。

後來布哈里2018年12月現身波蘭一個會議，澄清自己就是布哈里本人，不但未死而且仍然十分壯健。他表示，很多人希望他在患病期間死去，認為散播傳言的人是無知。

↓↓尼日利亞南部分離主義分子有網上發布有關「總統替身」的流言↓↓

Here we have a supposed old man between 76-85 yrs that suddenly switched his writing hand from left to right.



Could the @AsoRock handlers of Jubril clarify this mix-up?



We are patiently waiting for answers and I believe millions of people deserve an explanation.@NGRPresident pic.twitter.com/y0o63ApY5I — Mazi Nnamdi Kanu (@MaziNnamdiKanu) 2018年11月25日

除了總統替身疑雲的鬧劇之外，是次選舉亦面臨「假新聞」泛濫的情況。尼日利亞總統媒體助理奧貢萊西（Tolu Ogunlesi）指出，近來許多關於國內暴力事件的報道製造恐慌。

由於網上充斥着關於尼日利亞的假消息和帖文，YouTube、Facebook和Twitter等16個網上平台已經與當地機構CrossCheck Nigeria合作。

尼日利亞大選：尼日利亞大選期間網上充斥「假新聞」。美國駐內羅畢大使館在Twitter發帖澄清，華府沒有支持任何一名尼日利亞總統候選人。（美聯社）

選舉的另一挑戰是選票問題，選舉委員會指控反對黨候選人阿布巴卡爾，指他涉嫌以多達100萬名「幽靈選民」試圖操縱選舉；對於貧困社區而言，買票的情況也十分嚴重。

屢見不鮮的暴力問題也成為選舉的陰影之一，當地2011的選舉引發的騷亂就導致超過800人死亡；近日集會中亦有數人死亡。

（綜合報道）