荷蘭設計脫歐藍色絨毛怪獸　 提醒企業及早做好準備措施

荷蘭外交部長布洛克（Stef Blok）周四（14日）在Twitter上發表一張關於「英國脫歐怪獸」的照片，只見這隻身穿印有「脫歐」字樣白色衫、全身上下披滿藍色絨毛的怪獸橫躺在辦公桌上，使他無法工作。 他在圖片上方問道，「你檢查過脫歐為你或你公司帶來甚麼後果了嗎？」，並附上官方網站，讓企業可以計算有關影響。這個宣傳提醒荷蘭企業為脫歐做好準備措施，以免造成太大損失。

荷蘭是英國重要的貿易夥伴之一，當地官員早就警告指英國脫歐可能會連帶對荷蘭造成打擊。隨着3月29日脫離歐盟的期限逼近，許多人認為英國很可能會無協議脫歐，而這亦是最差的結果。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，若英國真的無協議脫歐，將對英國經濟帶來「難以克服」和「毀滅性」的後果，「現在這顆球正滾向多佛懸崖（Dover cliff，位於英國東岸的白色懸崖），我們都在大喊『停住那顆球，不要讓它再滾了』，但是沒有人做出任何反應，至少英國這邊沒有。」

不過英國脫歐其實已為荷蘭帶來好處。據荷蘭當局統計，2018年有42間企業為避開脫歐的衝擊而遷移至荷蘭，包括歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）、日本企業Sony及Panasonic等，這些企業為當地創造了1,923個工作機會和2.91億歐元（約25.73億港元）投資。

（綜合報道）