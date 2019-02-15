美國男子徒手殺死美洲獅自保　現身說法如何死裏逃生

美國31歲男子考夫曼（Travis Kauffman）2月4日在科羅拉多州郊區一處跑步時，突然遇上一頭美洲獅襲擊。經歷一輪殊死搏鬥後，他最終殺死獅子，保住性命。考夫曼周一（11日）接受訪問時詳述事發經過，形容當時絕望得「心臟像沉到胃部去」。

男子徒手殺死美洲獅：考夫曼與美洲獅經歷殊死搏鬥，幸好保住性命。從照片上可見他被獅子攻擊造成的傷勢。（美聯社）

考夫曼接受科羅拉多州公園和野生生物管理局（Colorado Parks and Wildlife）訪問時表示，當時他在馬齒山公園（Horsetooth Mountain Park）跑步，突然聽到身後的松樹傳來沙沙聲音。他說，如果只是小動物，一般都不會回頭，但這次卻覺得有點異常，結果回頭一看，發現是一頭美洲獅。

他表示那隻美洲獅和他距離約3米，形容當時絕望得「心臟像沉到胃部去」。他稱，在某一剎那曾想像自己被困山頭，最終遭這頭獅子把自己啃掉，但當時腎上腺素當時不斷湧進來。

男子徒手殺死美洲獅：當局指襲擊考夫曼的美洲獅約4至5個月大，重16至18公斤。圖中美洲獅為示意圖。（路透社）

他說，當時自己不斷揮動手臂和尖叫，嘗試把獅子嚇走，怎料獅子跳過來。考夫曼用雙手擋住面部，防止美洲獅抓傷，但牠乘機咬住他的手腕。

考夫曼和美洲獅搏鬥期間掉下山坡，接下來兩者展開一場「摔角生死戰」。他稱自己當時隨手拾起石頭和樹枝，往獅子頭部亂打，但牠仍然死口不放。考夫曼結果動身，找到方法把腳壓在獅子頸項，那頭「大貓」最終窒息致死。

男子徒手殺死美洲獅：考夫曼形容自己十分幸運，應該去買彩票。（路透社）

考夫曼死裏逃生後渾身是血，他沿小徑跑了接近5公里，一路留意附近又有沒有美洲獅。幸好他遇到另一名跑者，協助他跑到停車場，再由途人載他送院治理。

考夫曼身上有多處由利齒和尖爪造成的傷勢，醫生為他的臉頰縫19針、鼻樑縫6針，手腕則縫了3針，並注射抗生素預防感染。

當地部門指出，襲擊考夫曼的美洲獅約4至5個月大，體重約16至8公斤，由窒息和鈍物創傷等原因致死。

考夫曼形容自己十分幸運，應該去買一堆彩票。他5年前搬到科羅拉多州，即使遇上這次可怕經歷，但他認為這裏十分獨特而且不打算搬走，他還打趣說：「你可以在這兒看到真正的野生生物，但還是離遠一點看比較好」。

（美國有線新聞網絡）