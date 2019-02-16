巴勒斯坦動物園為讓遊客安心　獅子遭殘忍去爪

位於巴勒斯坦加沙地區（Gaza）的拉法動物園（Rafah Zoo）為了讓遊客放心與獅子互動，竟殘忍地截掉一隻僅14個月大的小獅子的爪子。保護動物組織批評園方做法殘忍，為獅子帶來極大痛苦，令牠日後無法再抓食物或爬山。

巴勒斯坦拉法動物園（Rafah Zoo）2月12日將園內一隻14個月大的母獅子爪子截掉，以讓遊客和小朋友可以安心與其互動，遭保護動物組織批評。（視覺中國）

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被動物園截掉爪子的獅子名為Falestine，僅14個月大。根據現場照片顯示，拉法動物園工作人員當時將獅子按壓在地，獸醫哈達德（Fayyaz al-Haddad）為其麻醉後，用類似剪刀的工具截掉獅子的爪子，而被蒙住頭的Falestine似乎一直在掙扎。

拉法動物園老闆朱馬（Mohammed Jumaa）接受《以色列時報》（The Times of Israel）採訪時表示，希望通過截掉小獅子的爪子減低牠的攻擊性，讓遊客可以安心與一隻更加友善的獅子玩耍。

國際野生動物救助組織「四爪」（Four Paws）接受《每日鏡報》採訪時表示：「對於大型貓科動物來說，截掉牠們的爪子是一種非常殘忍的行為，會造成長遠的傷害。如果動物失去爪子，日後幾乎不可能完成諸如抓食物或爬山等自然行為，而且截肢不是在適當的獸醫診所進行，感染風險很高。」

（新聞周刊）