荷蘭醫生涉用個人精子誕200子女　法院批准蒐集DNA驗證

荷蘭一名專治不孕的醫生卡巴特（Jan Karbaat）被指曾秘密將捐贈者的精子換成自己的精子，並誕下約200名子女。當中22名「子女」向法院申請進行DNA比對，經上訴後周三（13日）獲法院批准測試。

卡巴特曾於鹿特丹經營一家治療不孕的門診中心，直至2009年。他於2017年4月去世，終年89歲。在他去世前1個月，被懷疑用自己的精子取代捐贈者的精子為其客人治療，結果被告上法庭。

當時22名原告及其家人提告，要求蒐集卡巴特的DNA作對比檢測。惟卡巴特當時死去1個月，代表醫生的律師以死者私隱和尊重其家人為由，強硬拒絕。法庭最終以證據不足為由否決申請。

案件後來重審，根據一份臨床報告顯示，有47人被測出與卡巴特的兒子具有「相關生物關係」，而他們的家庭均接受過卡巴特的治療；另有證據指出卡巴特曾經炫耀自己通過體外人工受精（IVF）誕下60名子女；法院亦同意，案件中部分透過捐贈精子所生之子女的外觀相似。

荷蘭醫生誕200子女：案件中的原告得知裁決後高興合照。法院表示，部分涉案的「子女」在外觀上有無可爭議的相似。（視覺中國）

法院指出，有足夠證據顯示卡巴特偷偷使用自己的精子生兒育女，故裁定醫生家人必須允許進行有關的DNA測試。目前卡巴特的DNA已被修復。

可能是卡巴特孩子的原告人之一海伊（Merel-Lotte Heij）稱，每名孩子都有權知道自己從何而來。

根據荷蘭法律，每名捐精者的精子最多只可讓25人受孕；法例亦有列明，透過捐贈精子協助並於2004年前出生的荷蘭兒童，並沒有法律權利知道其「親生父母」的身份。

（綜合報道）