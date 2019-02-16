美墨邊境圍牆爭議或告上最高法院　緊急狀態令如何收科？

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（15日）一如預期，決定透過實施緊急狀態令取得興建連接墨西哥邊境圍牆的撥款，並預計會引起多宗訴訟。他認為自己的決定最終會得到法院「公平的裁決」。

特朗普的確沒有估計錯誤，德州有地主已經入稟聯邦法院，另外民主黨國會議會亦表態計劃與白宮打官司，無論如何，這些官司很大機會被搬到最高法院作終極裁決，是美國自1976年通過法例訂立總統宣布緊急狀態的準則後，首宗挑戰白宮有關決定的官司。

特朗普認為位於三藩市的聯邦第九巡迴上訴法院或會審理有關官司，該法院可謂是他的「剋星」，皆因他的多項政策如限制部分國家人士入境等都被該法院頒下禁令，因此特朗普經常批評對方判決不公。

德州大學法律學院教授兼美國有線新聞網絡（CNN）最高法院分析員維拉德克（Steve Vladeck）認為，《國家緊急法》（National Emergencies Act）在1976年通過以來，至今都未出現過對它的官司，因此特朗普政府所面對的法律挑戰將會是史無前例。

特朗普聲稱美墨圍牆可以有效解決毒品問題，並稱美墨邊境很危險。（視覺中國）

美國通過《國家緊急法》前，最高法院曾經在杜魯門（Harry Truman）執政年代阻止實施緊急狀態令，但當時杜魯門並沒有由國會通過的相關法規抗衡。今次特朗普政府面對的官司，很大機會是針對他到底有甚麼法律理據取得圍牆撥款，預計特朗普屆時可能會動用美國法典第10卷（Title 10 of the United States Code）第2808條。根據條文，如總統宣布緊急狀態需要動用武裝部隊，國防部可以進行軍事建設項目，並允許軍事部門首長進行相關建設，用以支援武裝部隊。

對此提出訴訟的人士或組織可能認為，以目前情況而言，有不少軍方人員已經在邊境協助美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP），因此無需動員更多兵力。

受到興建圍牆影響的地主亦會與白宮打官司。一般而言，政府可以行使國家徵用權，徵用私人土地作公共用途，該制度亦已經運作多時，預計白宮亦會以同樣方法收地建牆。這些地主入稟的理由主要是希望為投資的物業爭取更好的賠償，不過他們在打官司期間，海關和邊境保護局仍有權在涉事地段繼續相關工程。

加州聖地牙哥（San Diego）郊野的邊境關口是全球最繁忙的口岸之一，每年有成千上萬名移民試圖從這裏入境美國。現時已建成的邊境圍牆最西端，就是從聖地牙哥海邊建起的。（Getty Images）

至於緊急狀態令的有效期方面，通常實施了一年就會完結，除非總統在限期屆滿前90日宣布延長。國會亦可以每6個月商議是否與政府達成聯合解決方案結束緊急狀態令。不過以特朗普早前就圍牆撥款問題與民主黨控制的眾議院意見分歧，導致政府多個部門破紀錄停擺35日，白宮與國會之間相信難有共識。

（美國有線新聞網絡）