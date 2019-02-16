鴻海美國設廠　議員要求州長再評估環境影響

台灣鴻海集團在美國威斯康辛州設廠，美聯社周五（15日）報道，相鄰州份伊利諾州有4名民主黨國會議員向黨友兼威斯康辛州長埃弗斯（Tony Evers）發出聯署信，擔心位於兩州邊界附近的鴻海新工廠，可能會加劇芝加哥北部水浸問題，要求埃弗斯重新評估工廠對環境的影響。

四名聯署的民主黨國會議員分別是參議員德賓（Dick Durbin）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、眾議員施奈德（Brad Schneider）和安德伍德（Lauren Underwood），他們認為工廠的雨水徑流可能會流向德斯普蘭斯河（Des Plaines River）流域，導致包括芝加哥等地的伊利諾州湖郡（Lake County）地區水浸問題加劇。

聯署信亦提到，湖郡的郡政委員會和雨水管理委員會（Stormwater Management Commission）及鄰近數個城鎮通過反對鴻海新工廠的決議，並指州參議會也批准一項決議，要求威斯康辛州官員重新評估有關計劃對環境及健康的影響。

2018年6月，特朗普出席鴻海集團在美建廠動土儀式，與郭台銘同框。（視覺中國）

鴻海計劃在芝加哥以北大約112公里的威斯康辛州拉辛郡（Racine）芒特波科諾（Mount Pleasant）興建可容納13000人的工業園區，專注生產平面螢幕。當地官員及時任威斯康辛州、共和黨人沃克（Scott Walker）向鴻海提供40億美元的經濟誘因，包括容許開發濕地、每天由密歇根湖抽取2650萬公升的水用於工廠用水等措施，吸引對方設廠。

威斯康辛州自然資源部（Wisconsin Department of Natural Resources）的文件顯示，鴻海新工廠排放的廢氣可能會令鄰近地區的毒霧問題更嚴重。埃弗斯較早時已經下令該部門審視鴻海空氣排放許可。

鴻海設廠計劃可謂一波多折，該公司曾表示有意縮減園區規模，並暗示可能會撤回計劃，但其後更突然轉軚強調計劃不變。有份聯署的議員認為，他們一開始已經對鴻海的計劃抱懷疑態度，對方多次出爾反爾只是加深他們的疑慮。

（美聯社／中央社）