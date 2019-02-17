美國前第一夫人積琪蓮甘迺迪名媛胞妹離世　結束85年璀璨人生

美國前第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的胞妹卡羅琳（Caroline Lee Bouvier）上周五（15日）在紐約家中離世，終年85歲，目前未知死因。卡羅琳生前是時尚指標、有成功的事業；她的三段婚姻也是人們茶餘飯後的話題，其人生跟姊姊一樣傳奇。

卡羅琳1933年3月3日出生於紐約，比積琪蓮年輕4歲。她一生與上流社會有藕斷絲連的關係，對時尚觸覺敏銳，經常是時裝活動的座上客，更在1996年入選國際最佳衣着名人堂（International Best Dressed Hall of Fame）。她並與《冷血》（In Cold Blood）文豪卡波特（Truman Capote）和藝術大師安迪華荷（Andy Warhol）等名人成為好友。

她的事業曾經涉足多個領域，包括影視、室內設計、作家及為時裝品牌Giorgio Armani擔任公關等。不過，由於兩姊妹年齡相近，因此經常被互相比較。父親亦擔心卡羅琳的人生與他的期望有落差，可是她曾表示自己非常敬重父親，也清楚他對姊姊較偏心的理由。她與曾經批評她肥胖的母親關係較差。

積琪蓮（右）比卡羅琳（左）的童年照，兩人的人生同樣充滿話題。（Getty Images）

父親偏心 姊妹感情摻雜愛與妒

至於她和積琪蓮的姊妹關係，卡羅琳曾在自傳提到，自己一直活於對方的陰影下，不過大家的關係並非外界形容的惡劣或充滿競爭，而是非常親密。她在2001年的另一著作《Happy Times》透露，積琪蓮和時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）結婚後，雖然對方的生活從此非常忙碌，但積琪蓮到不同地方出席活動時，仍然會找自己一同參與。她說兩人聯繫之所以緊密，除了相互的感情，更是因為姊妹倆的幽默感，讓大家在一起的時間感覺享受。

與積琪蓮一樣，卡羅琳的婚姻生活同樣是上流社會以至草根階層的「八卦」話題。她在1953年與出版大亨太子爺坎菲爾德（Michael Canfield）結婚，並移居英國，但這段婚姻維持了大約5年就以分手收場。她其後與在倫敦投資房地產的波蘭拉齊維爾王子（Prince Stanisław Albrecht Radziwiłł）成為夫婦，住所更毗鄰白金漢宮。她曾向傳媒表示這段婚姻是自己人生最美好的時刻。他1976年去世，對卡羅琳來說相當悲痛。

甘迺迪入主白宮後，卡羅琳和丈夫獲邀搬到華盛頓定居，每天過着奢華的生活，包括登上總統專用遊艇參與帆船賽事，以及在白宮舉辦派對等。

卡羅琳生前在時尚界甚具知名度，因此在各時裝品牌活動都不難見到她的蹤影。圖為她亦著名時尚攝影師Mario Testino及潮流雜誌編輯Billy Norwich在一個品牌場合寒暄。（Getty Images）

姊妹較勁 「爭仔」傳聞不絕

卡羅琳和拉齊維爾在1974年離婚，並在1988年改嫁《渾身是勁》（Footloose）、《常伴我左右》（Steel Magnolias）導演赫伯特羅斯（Herbert Ross），直到對方2001年離世為止。值得一提的是，卡羅琳曾經與希臘船王奧納西斯（Aristotle Onassis）發展感情，但對方最終選擇了積琪蓮。

Sam Kashner及舍恩伯格（Nancy Schoenberger）兩位作家在2018年9月出版的The Fabulous Bouvier Sisters一書中，指出卡羅琳曾與甘迺迪發生性關係。美國名作家維達爾（Gore Vidal）稱菲爾德曾對他說，卡羅琳曾在法國南部的家與甘迺迪上床，而他的房間正是在兩人的旁邊。更過份的是，一夜風流後，女方對外吹噓這段情事。積琪蓮其後報復，在妹妹手上搶走納西斯。積琪蓮在離世後沒有丁點遺產留贈妹妹，傳聞亦與此有關。兩人終身較勁，加上感情轇轕，令彼此之間的裂痕永難傷補。

積琪蓮嫁入白宮後，邀請胞妹卡羅琳搬回美國居住。卡羅琳雖然一直強調兩姊妹感情要好，但原來曾經愛上同一個男人。圖為她們在白宮橢圓形辦公室外合照。（路透社）

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（路透社／美國霍士新聞）